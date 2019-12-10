Путин ввел на Дальнем Востоке льготную ипотеку под два процента годовых

Дмитрий Медведев утвердил постановление об условиях «Дальневосточной ипотеки» для молодых семей, предусматривающую выдачу кредитов по ставке 2% на общую сумму до 450 миллиардов рублей. Инициатором программы выступил президент России Владимир Путин, пишет РИА «Новости».

Согласно постановлению, «ДОМ.РФ» будет возмещать банкам недополученные доходы по кредитам, выданным с 1 декабря 2019 до конца 2024 года молодым семьям и собственникам «дальневосточного гектара». Ипотека будет выдаваться под 2% годовых на срок до 20 лет в размере не выше шести миллионов рублей. Однако если заемщики не будут проживать в купленном жилье, процентная ставка может вырасти.

Взять такую ипотеку можно будет только один раз,

Общий объем выплат банкам за период до 2044 года должен составить около 418 миллиардов рублей.

Ранее правительство задумалось о льготной ипотеке для жителей Алтайского края. По словам вице-премьера Виталия Мутко, власти обсуждают несколько механизмов для развития проблемных с экономической точки зрения регионов.