Пять лет форы: внесено предложение продлить дачную амнистию до 2026 года

В Государственную думу внесен законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года. Об этом сообщили РБК в пресс-службе одного из авторов документа, председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Согласно законопроекту, предлагается продлить срок упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые и садовые), построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.

Авторы инициативы — сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Павел Крашенинников.

Отдельные положения программы дачной амнистии закончат свое действие 1 марта 2021. Далее правообладатели земельных участков будут вынужденны руководствоваться уведомительным порядком строительства своих объектов.

Сейчас же для оформления прав на подобную недвижимость гражданам требуется предоставить в росреестр документ на землю и технический план, который подготавливается кадастровым инженером на основании декларации, заполняемой самим правообладателем, или проектной документации на объект недвижимости. Все документы для регистрации права собственности владелец может сам подать в регистрирующий орган.

В пресс-службе отметили:

Таким образом, действие дачной амнистии продлевается и расширяется за счет распространения на разные категории земельных участков.

Дача. Недвижимость. Загородный дом. CC0

Наряду с этим, авторы законопроект внесли предложение продлить на те же 5 лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о возведении жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года, то есть до введения уведомительного порядка).

Законотворцы считают, что это мотивирует граждан возобновить строительство жилых домов и поможет без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость.