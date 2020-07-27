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Недвижимость

Пять лет форы: внесено предложение продлить дачную амнистию до 2026 года

В Государственную думу внесен законопроект о продлении дачной амнистии до 1 марта 2026 года. Об этом сообщили РБК в пресс-службе одного из авторов документа, председателя комитета по государственному строительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Дача. Недвижимость. Загородный дом.
Дача. Недвижимость. Загородный дом.
CC0

Согласно законопроекту, предлагается продлить срок упрощенного порядка оформления прав граждан на дома (индивидуальные жилые и садовые), построенные на садовых земельных участках, участках для ИЖС и личного подсобного хозяйства.

Авторы инициативы — сенаторы Андрей Турчак, Олег Мельниченко, Андрей Шевченко и депутат Павел Крашенинников.

Отдельные положения программы дачной амнистии закончат свое действие 1 марта 2021. Далее правообладатели земельных участков будут вынужденны руководствоваться уведомительным порядком строительства своих объектов.

Сейчас же для оформления прав на подобную недвижимость гражданам требуется предоставить в росреестр документ на землю и технический план, который подготавливается кадастровым инженером на основании декларации, заполняемой самим правообладателем, или проектной документации на объект недвижимости. Все документы для регистрации права собственности владелец может сам подать в регистрирующий орган.

В пресс-службе отметили:

Таким образом, действие дачной амнистии продлевается и расширяется за счет распространения на разные категории земельных участков.

Дача. Недвижимость. Загородный дом.
Дача. Недвижимость. Загородный дом.
CC0

Наряду с этим, авторы законопроект внесли предложение продлить на те же 5 лет срок действия положений о возможности направления уведомлений о возведении жилых домов, строительство которых было начато до 4 августа 2018 года, то есть до введения уведомительного порядка).

Законотворцы считают, что это мотивирует граждан возобновить строительство жилых домов и поможет без лишних сложностей оформить свои права на строящуюся недвижимость.

Справка

Так называемая «дачная амнистия» действует с 2006 года. За это время Госдума уже не раз продлевала ее срок. Благодаря этому миллионы россиян смогли воспользоваться упрощенным порядком оформления своих прав на бытовую недвижимость. Было зарегистрировано более 13 млн объектов: земельных участков, дач, садовых домов, гаражей, бань и т. д. Последний раз действие программы пролонгировали до 1 марта 2021 года.

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