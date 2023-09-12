Огромную квартиру с большим джакузи продают в Барнауле за 22,5 млн рублей. Она располагается по адресу ул. Профинтерна, 40А.

Пятикомнатную квартиру в питерском стиле продают в Барнауле за 22,5 млн рублей.

В квартире 216 кв. м. Один "жилой квадрат" тут обойдется в 104 тыс. рублей.

Пятерешка находится на пятом этаже элитного шестиэтажного дома.

Отличительная черта, которая сразу бросается в глаза - полы. Обычно такой паркет клали в питерских квартирах.

Внутри не новый ремонт, но это придает жилью особый шарм.

Также в площадь входит терраса на которой можно погреться на солнышке летом или поиграть в снежки зимой.

Ранее квартиру с розовой спальней для настоящей принцессы продают за 19 млн рублей в Барнауле.