Пятикомнатную квартиру в питерском стиле продают в Барнауле за 22,5 млн рублей.

В квартире 216 кв. м. Один "жилой квадрат" тут обойдется в 104 тыс. рублей.
Пятерешка находится на пятом этаже элитного шестиэтажного дома.
Отличительная черта, которая сразу бросается в глаза - полы. Обычно такой паркет клали в питерских квартирах.
Внутри не новый ремонт, но это придает жилью особый шарм.
Также в площадь входит терраса на которой можно погреться на солнышке летом или поиграть в снежки зимой.
Ранее квартиру с розовой спальней для настоящей принцессы продают за 19 млн рублей в Барнауле.