Ради бульвара с рестораном в центре Барнаула могут снести целый квартал

Несколько многоквартирных домов и нежилых зданий на ул. Мало-Олонской могут снести, чтобы построить там бульвар, предусмотренный туркластером, пишет « Толк ».

Бульвар еще несколько лет назад внесли в проект планировки «Торгово-культурной зоны с пешеходной улицей». Он расположится от пер. Знаменского до пр. Социалистического (правый берег Барнаулки).

По проекту, там должны провести озеленение, установить скамейки, фонари, проложить пешеходные дорожки и сделать мост от Мало-Тобольской до Большой Олонской, реконструировать участок (ограниченный пр. Социалистическим, ул. Мало-Олонской, пер. Знаменским и ул. Большой Олонской) и построить там ресторан и отель.

Также планируется реконструировать склады типографии Алтайского дома печати на ул. Большой Олонской, 28 и несколько других объектов.

На данный момент в этом квартале находится порядка 30 зданий и сооружений, большинство нежилые, но есть семь старых многоквартирных домов.

Администрация города занимается проектированием набережной, мероприятия по изъятию земельных участков пока не проводятся.