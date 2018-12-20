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20 декабря
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Недвижимость
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Ракшин купил здание Центрального телеграфа в Москве за 2 млрд рублей

«Центральный телеграф», дочерняя компания «Ростелекома», продала офисное здание площадью 12 тысяч кв. метров за 2 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение компании. По данным издания, покупателем стала фирма «Первый», гендиректором которой является барнаульский предприниматель и совладелец сети «Мария-Ра» Евгений Ракшин.

Евгений Ракшин. Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения.
Евгений Ракшин. Премия "Менеджер года-2017". Церемония награждения.
Анна Зайкова

Неизвестно, как компания «Первый» планирует использовать здание Центрального телеграфа, которое располагается в центре Москвы. Собеседники «Ведомостей» предполагают, что его можно использовать под офисный комплекс для размещения коворкингов либо провести редевелопмент здания под сервисные апартаменты.

Здание Центрального телеграфа расположено в 700 метрах от «Кремля», уточняет «Коммерсант». Его используют как офисный центр, помещения сдают в аренду. Среди крупнейших арендаторов — коворкинг Di Telegraph.

Здание Центрального телеграфа в Москве
Здание Центрального телеграфа в Москве
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Ранее altapress.ru сообщал о том, что компания «Локомотив» подала заявление в краевой арбитражный суд на комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула за отказ в строительстве жилья на бывшем стадионе «Локомотив». Истец представляет интересы девелопера Евгения Ракшина.

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