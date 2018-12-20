Ракшин купил здание Центрального телеграфа в Москве за 2 млрд рублей

Неизвестно, как компания «Первый» планирует использовать здание Центрального телеграфа, которое располагается в центре Москвы. Собеседники «Ведомостей» предполагают, что его можно использовать под офисный комплекс для размещения коворкингов либо провести редевелопмент здания под сервисные апартаменты.
Здание Центрального телеграфа расположено в 700 метрах от «Кремля», уточняет «Коммерсант». Его используют как офисный центр, помещения сдают в аренду. Среди крупнейших арендаторов — коворкинг Di Telegraph.
Ранее altapress.ru сообщал о том, что компания «Локомотив» подала заявление в краевой арбитражный суд на комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула за отказ в строительстве жилья на бывшем стадионе «Локомотив». Истец представляет интересы девелопера Евгения Ракшина.