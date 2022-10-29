Район контрастов. Ослепительно белая двушка с видом на разноцветные дома продается в Барнауле за 5,5 млн рублей

Белоснежную двушку, окна которой выходят на разноцветный ЖК, продают на ул. Балтийская, 104 в Барнауле. Ее стоимость — 101,289 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 5,5 млн рублей. Здесь «практически все новое», — говорится в объявлении на « Авито ».

Ослепительно белая двушка продается на ул. Балтийская, 104 в Барнауле за 5,5 млн рублей.

Площадь жилья, расположенного на 14 этаже, составляет 54,3 кв. м.

Кухня в квартире — просторная и уютная. В ней установлен светлый гарнитур с множеством полочек и шкафчиков.

Есть варочная панель, холодильник, а также вместительная раковина. Стена облицована белой плиткой-«кабанчиком» в скандинавском стиле. «Фартук» буквально ослепительный.

Санузел — совмещенный. С ванной, водонагревателем и стиральной машиной. На полу лежит контрастная черно-белая плитка, как в фильме «Алиса в Стране чудес».

В прихожей стоит шкаф с зеркалом.

Кроме того, в пространстве двушки выделена лождия с большим панорамным окном.

Ослепительно белая двушка продается на ул. Балтийская , 104 в Барнауле за 5,5 млн рублей. «Авито».

Недвижимость находится в 16-этажной «панельке» 2016 года постройки. В доме работают пассажирский и грузовой лифты. Есть мусоропровод. Оборудованы подземная и открытая парковки, а также детская и спортивная площадки.

В районе, где предлагают квартиру, развита инфраструктура. В шаговой доступности школа, детский сад, магазины, аптеки и остановки общественного транспорта.

Кстати, в краевой столице также продают сказочную квартиру для принцессы. Она стоит 13,5 млн рублей.