Раз гараж, два гараж. Красивые и неказистые барнаульские здания, которые спрячут автотехнику от лишних глаз

Пониженная выразительность
Первый гараж будет предназначаться для сельскохозяйственной техники и находиться на Павловском тракте, 313л, неподалеку от пересечения с ул. Просторной.
Заказчик объекта — компания «Техпромторг», официальный дистрибьютор сельхозтехники.
Облик гаража полностью соответствует своему названию - «коробка» из светло-серых сэндвич-панелей. В выборе цвета опирались на соседнее здание мастерской по ремонту мототехники.
Внутри здания будет непосредственно сам гараж, мойка, санузел и подсобное помещение.
1,2 кв. м — площадь застройки;
10,8 тыс. кв. м — площадь участка;
4 человека — расчетное количество работающих в одну смену.
Архитектор Сергей Боженко подчеркнул, что участок находится у красной линии Павловского тракта — главной улицы в этой части города.
«Здесь она должна формироваться объектами повышенной эстетической выразительности. Вы не пробовали применить какие-то пластические приемы, поиграться объемами, как архитектор?» - спросил Боженко.
«Сложно убедить заказчика: говоришь, что можно сделать гараж красивым и выразительным, он начинает приводить в пример какие-то копейки: что что-то чуть дороже, что-то чуть дешевле, - ответил главный инженер проекта Павел Гуркович. - Я согласен, что можно сделать лучше. А такой гараж чисто техническую функцию несет».
Член градсовета Евгений Носенко порекомендовал сначала поработать над соседним зданием мастерской, например, поставить стеклянные ворота. «А потом уже можно что-то вытянуть из гаража, чтобы был ансамбль. Сейчас же нам предлагают водосточку на передний фасад, чисто функциональную линию ворот — никакой архитектуры вообще».
Председатель совета Андрей Федоров предложил проектировщика не привязываться к облику соседнего здания. «Это явно не то, к чему нужно стремиться», - сказал он.
Проект отправили на доработку.
Осветленная индивидуальность
Второй гараж появится на ул. Фурманова, 8. Этот проект эксперты рассмотрели повторно.
На этот раз мастерская получила генеральный план земельного участка с требуемым назначением и поправила фасады: они стали более сложными и менее мрачными.
«Добавили больше белого, но оставили акцентный графитовый, добавили декоративные вставки. Задекорировали главный фасад молдингами, пилястрами. Окна стали более сложными, с динамичным членением, оцентровали их с воротами», - перечислил изменения Павел Гуркович.
Он добавил, что со стороны объект будет выглядеть как просто здание с витражным остеклением, а не гараж.
196 кв. м — площадь застройки.
Представила мастерская и альтернативный вариант оформления — с веселенькими салатовыми вставками.
Гараж оснастят технологическим лифтом для деталей, которые планируют хранить на втором этаже здания.
Эксперты предположили, что габариты парковочных мест не соответствуют норме.
«Согласен, тесно получилось, - сказал Павел Гуркович. - Генпланист смотрел схему, сами габариты стандартные»
Проект одобрили.
Что еще рассмотрели на градсовете
Мастерская Алексея Квасова представила проекты сразу трех многоквартирных домов на ул. 6-я Нагорная, 15в. Эти здания будут отлично сочетаться с предыдущим эскизом разработчиков — контрастной многоэтажкой, напоминающей образцы чикагской архитектуры. Чем примечательны новые объекты — мы рассказали здесь.
Кстати, к одному из зданий пристроят детский сад на 110 мест.
У пересечения ул. Никитина и пр. Комсомольского появится дом на 38 квартир — с аркой, подземной парковкой и первым этажом, отданным в распоряжение жильцов. Подробнее о нем — в этом материале.