Раз гараж, два гараж. Красивые и неказистые барнаульские здания, которые спрячут автотехнику от лишних глаз

Мастерская «Проектное дело» представила проекты двух кардинально разных гаражей, которые построят в Барнауле. Первый своим видом полностью оправдывает название, а второй — серьезно замаскировался. Подробнее о них — в материале altapress.ru.

Пониженная выразительность

Первый гараж будет предназначаться для сельскохозяйственной техники и находиться на Павловском тракте, 313л, неподалеку от пересечения с ул. Просторной.

Заказчик объекта — компания «Техпромторг», официальный дистрибьютор сельхозтехники.

Облик гаража полностью соответствует своему названию - «коробка» из светло-серых сэндвич-панелей. В выборе цвета опирались на соседнее здание мастерской по ремонту мототехники.

Внутри здания будет непосредственно сам гараж, мойка, санузел и подсобное помещение.

Проект гаража на Павловском тракте, 313л. «Проектное дело» Проект гаража на Павловском тракте, 313л. «Проектное дело»

1,2 кв. м — площадь застройки;

10,8 тыс. кв. м — площадь участка;

4 человека — расчетное количество работающих в одну смену.

Архитектор Сергей Боженко подчеркнул, что участок находится у красной линии Павловского тракта — главной улицы в этой части города.

«Здесь она должна формироваться объектами повышенной эстетической выразительности. Вы не пробовали применить какие-то пластические приемы, поиграться объемами, как архитектор?» - спросил Боженко.

«Сложно убедить заказчика: говоришь, что можно сделать гараж красивым и выразительным, он начинает приводить в пример какие-то копейки: что что-то чуть дороже, что-то чуть дешевле, - ответил главный инженер проекта Павел Гуркович. - Я согласен, что можно сделать лучше. А такой гараж чисто техническую функцию несет».

Член градсовета Евгений Носенко порекомендовал сначала поработать над соседним зданием мастерской, например, поставить стеклянные ворота. «А потом уже можно что-то вытянуть из гаража, чтобы был ансамбль. Сейчас же нам предлагают водосточку на передний фасад, чисто функциональную линию ворот — никакой архитектуры вообще».

Проект гаража на Павловском тракте, 313л. «Проектное дело»

Председатель совета Андрей Федоров предложил проектировщика не привязываться к облику соседнего здания. «Это явно не то, к чему нужно стремиться», - сказал он.

Проект отправили на доработку.

Осветленная индивидуальность

Второй гараж появится на ул. Фурманова, 8. Этот проект эксперты рассмотрели повторно.

На этот раз мастерская получила генеральный план земельного участка с требуемым назначением и поправила фасады: они стали более сложными и менее мрачными.

Проект гаража на ул. Фурманова, 8. «Проектное дело» Проект гаража на ул. Фурманова, 8. «Проектное дело»

«Добавили больше белого, но оставили акцентный графитовый, добавили декоративные вставки. Задекорировали главный фасад молдингами, пилястрами. Окна стали более сложными, с динамичным членением, оцентровали их с воротами», - перечислил изменения Павел Гуркович.

Отвергнутый вариант проекта здания на ул. Фурманова, 8. «Проектное дело» Отвергнутый вариант проекта здания на ул. Фурманова, 8. «Проектное дело»

Он добавил, что со стороны объект будет выглядеть как просто здание с витражным остеклением, а не гараж.

196 кв. м — площадь застройки.

Представила мастерская и альтернативный вариант оформления — с веселенькими салатовыми вставками.

Гараж оснастят технологическим лифтом для деталей, которые планируют хранить на втором этаже здания.

Проект гаража на ул. Фурманова, 8. «Проектное дело»

Эксперты предположили, что габариты парковочных мест не соответствуют норме.

«Согласен, тесно получилось, - сказал Павел Гуркович. - Генпланист смотрел схему, сами габариты стандартные»

Проект одобрили.

Что еще рассмотрели на градсовете

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Дом №21. Проект на ул. 6-я Нагорная, 15в. Мастерская Алексея Квасова Дом №21. Проект на ул. 6-я Нагорная, 15в. Мастерская Алексея Квасова Дом №21. Проект на ул. 6-я Нагорная, 15в. Мастерская Алексея Квасова

Кстати, к одному из зданий пристроят детский сад на 110 мест.

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