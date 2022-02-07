Разбор. Почему сдающих квартиру пенсионеров могут лишить льгот

Да. Эксперты по недвижимости подчеркнули «Российской газете», что собственник, сдающий квартиру и получающий доход, должен платить налоги — независимо от своего статуса.
А вот за уклонение от уплаты грозят начисление пеней и штрафов в размере 20% и более от суммы неуплаченного налога, а также административная ответственность.
Деятельность по сдаче квартиры не подлежит обязательному пенсионному страхованию (по ст. 420 Налогового кодекса), рассказала изданию эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова.
По ее словам, нелегальная аренда жилья не считается прямым основанием, чтобы признать пенсионера работающим, и не лишает его автоматически права на получение льгот.
В то же время сдача квартиры увеличивает доход пенсионера. А в зависимости от его размера могут полагаться социальные субсидии на оплату коммунальных услуг и некоторые другие выплаты.
По данным «Инком-недвижимость», значительная часть владельцев, сдающих жилье в аренду, — пенсионеры.
Так, до пандемии 43% пенсионеров в Москве сдавали квартиры, а еще 59% — комнаты.