Разбор. Почему сдающих квартиру пенсионеров могут лишить льгот

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Пенсионеры должны платить налоги от сдачи квартиры?

Да. Эксперты по недвижимости подчеркнули «Российской газете», что собственник, сдающий квартиру и получающий доход, должен платить налоги — независимо от своего статуса.

А вот за уклонение от уплаты грозят начисление пеней и штрафов в размере 20% и более от суммы неуплаченного налога, а также административная ответственность.