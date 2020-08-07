Разорившегося застройщика в Алтайском крае подозревают в фиктивной продаже квартир

Застройщика-банкрота, компанию «ГраниД», ее конкурсный управляющий Виктор Пицун подозревает в фиктивных сделках. Он подал в суд шесть заявлений, пишет «Алтайский строительный портал».

В заявлениях говорится, что уже будучи несостоятельным, застройщик заключил договоры долевого участия на шесть квартир общей суммой 10 млн рублей, по мнению Пицуна, с заинтересованными лицами. Речь идет о родственниках руководителя компании и ее учредителе.

Квартиры располагаются в новостройках по ул. Советской Армии, 71 и Молодежной, 111. После завершения строительства все договоры исполнены, а помещения переданы владельцам. Суммы покупатели «погашали» частями наличными деньгами в кассу застройщика, но арбитражный управляющий пришел к выводу, что сделки проводились безвозмездно, потому как эти средства не вносились на расчетный счет организации.

В шестом заявлении Пицун уверяет, что сам директор фирмы взял из кассы более 11,2 млн рублей с ноября 2015 по декабрь 2017 года и еще 19,5 млн рублей в 2015—2018 годах. Таким образом ему якобы возвращались заемные средства.

Управляющий просит признать все сделки по продаже перечисленных квартир недействительными, с участников взыскать фиктивно потраченные на них суммы, а также необоснованно полученные из кассы деньги.

Если суд удовлетворит данные требования, в конкурсную массу должника вернется более 55 млн рублей, пишет источник.