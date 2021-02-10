Разрушенный тоннель в центре Барнаула «восстанет» из снега

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Андрей Федоров рассказал, почему обрушился строительный переход у зданий на пр. Красноармейский, 21, кто за это отвечал и какая судьба ждет эту конструкцию в ближайшее время.

Напомним, 6 февраля большая часть строительного тоннеля в центре Барнаула была разрушена и погребена под толстым слоем снега и льда, упавшего с рядом стоящего здания. Примерно за неделю до этого горожане уже били тревогу и требовали очистить кровлю дома.

О том, что произошло и кто это допустил, пояснили в мэрии в рамках форума, посвященного итогам работы государственного органа за 2020 году, а также планам и задачам на 2021-й. Андрей Федоров пояснил, что администрация Центрального района неоднократно вручались предписания о необходимости очистить крышу от снежных навесов.

6 февраля начали работы. Во время очистки часть снега и льда все же упала на горе-переход. К счастью, в это время в нем не было людей, поэтому никто не пострадал.

«Для обеспечения безопасности пешеходов 8 февраля проведена очистка перехода», — передал Федоров слова представителей администрации Центрального района.

Он добавил, что собственник дома на пр. Красноармейский, 21 проинформировал чиновников — на очистку снега с крыши здания и тоннеля был заключен договор, в рамках которого и будут проводится дальнейшие работы.

Так тоннель в центре Барнаула выглядит сейчас. Дмитрий Лямзин.

«Согласно договору, очистка будет завершена в срок до 12 февраля. Администрацией Центрального района направлено предписание по ремонту пешеходного перехода в кратчайшие сроки, вопрос остается на контроле», — заверил замглавы администрации города по городскому хозяйству.

Но кто же должен следить за своевременной очисткой крыш зданий Барнаула от снега и льда. Фролов ответил, что этот вопрос находится на контроле у главы города, его заместителей, глав районных администраций, руководителей профильных комитетов, а также управления по делам ГОЧС.