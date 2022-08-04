Разудалые «елки-палки». В Барнауле на пр. Комсомольском строят здание с очень оригинальной архитектурой

Что происходит сейчас
Строить начали в 2021 году, зимой взяли паузу, работу возобновили в апреле.
Сейчас из-за забора выглядывают детали довольно симпатичного здания. У него появились панорамные окна и необычное архитектурное решение из деревянных балок на фасаде. Как рассказали altapress.ru, в дизайне неспроста нашли место для эко-материалов. Подбирали балки под дерево из-за по соседству расположенного парка.
Что сделают скоро
На территории обещают сделать парковку и небольшой сад по индивидуальному проекту, таких примеров еще нет в Барнауле.
Что расположится в комплексе
Площадь здания разделят на несколько зон. Спортивная — там будет волейбольный и тренажерный зал и оздоровительная — в ней появятся бассейн, баня и спа.
Завершить строительство планируют уже в ноябре 2022 года.