Разудалые «елки-палки». В Барнауле на пр. Комсомольском строят здание с очень оригинальной архитектурой

В Барнауле недалеко от парка «Изумрудный» возводят объект, который у прохожих оставляет неизгладимое впечатление. Переплетение деревянных конструкций, а также зеркальный фасад выбивают сооружение из привычных рамок. Корреспондент altapress.ru побывал на месте и выяснил, что за «елки-палки» тут разыгрались.

Что происходит сейчас

Строить начали в 2021 году, зимой взяли паузу, работу возобновили в апреле.

Сейчас из-за забора выглядывают детали довольно симпатичного здания. У него появились панорамные окна и необычное архитектурное решение из деревянных балок на фасаде. Как рассказали altapress.ru, в дизайне неспроста нашли место для эко-материалов. Подбирали балки под дерево из-за по соседству расположенного парка.

Что сделают скоро

На территории обещают сделать парковку и небольшой сад по индивидуальному проекту, таких примеров еще нет в Барнауле.

Что расположится в комплексе

Площадь здания разделят на несколько зон. Спортивная — там будет волейбольный и тренажерный зал и оздоровительная — в ней появятся бассейн, баня и спа.

Завершить строительство планируют уже в ноябре 2022 года.