Развалюхи Ленинского. Как выглядят административные «заброшки» главного проспекта Барнаула и что их ждет

Два бывших административных здания в Барнауле на пр. Ленина с литерами «125» и «131/2» (напротив Дома быта) уже много лет стоят заброшенными. Одно из них стало излюбленным местом для местной детворы, другое — домом для кошек. Сегодня объекты 1950-х-1960-х годов постройки, как и земля под ними, находятся в федеральной собственности. О том, как сейчас выглядит советское наследие и какие перспективы перед ним вырисовываются — в материале altapress.ru.

Полуразрушенное здание на пр. Ленина, 125 и его окрестности. Март 2022 года.

Магнит для детей

В системе 2ГИС заброшенные административные здания значатся как двухэтажные сооружения. Каждый из них «прячется» в глубине окружающей жилой застройки. И если дом на пр. Ленина, 131/2 обнесен бетонным забором, то доступ на объект на пр. Ленина, 125 свободен для всех желающих, чем и пользуется местная детвора.

Двух любопытных ребят фотокорреспондент altapress.ru, когда приехал на место, с трудом уговорил покинуть небезопасное здание.

Дом с розово-голубым фасадом внутри и снаружи изрисован граффити. Точная дата его постройки неизвестна. Можно предположить, что здание является ровесником соседних двухэтажных бараков. То есть, объект мог появиться в 50-х-60-х годах прошлого века.

Сейчас в нем выбиты окна и отсутствуют двери. Внутренние помещения завалены строительным, и не только, мусором, часть перекрытий обрушилась. Словом, строение сейчас находится в плачевном состоянии.

Полуразрушенное здание на пр. Ленина , 125 и его окрестности. Март 2022 года. Анна Зайкова. Полуразрушенное здание на пр. Ленина , 125 и его окрестности. Март 2022 года. Анна Зайкова. Полуразрушенное здание на пр. Ленина , 125 и его окрестности. Март 2022 года. Анна Зайкова.

Как рассказали жители соседних домов, когда-то в здании размещалась налоговая, потом сюда надолго переехала Алтайская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции. Сведения об этом сохранились на портале Mestam.info. На сайте до сих пор указан старый адрес ведомства: пр. Ленина, 125.

Разваливающееся здание и земля под ним, вероятнее всего, принадлежит государству. Недвижимость безвозмездно передали из муниципальной в федеральную собственность в декабре 2010 года. Об этом свидетельствует постановление Барнаульской гордумы с подписью на тот момент главы города Людмилы Зубович.

«Кошкин» дом

Второй объект находится буквально в 100 м от первого. Речь идет об административном здании на пр. Ленина, 131/2. Оно разместилось во дворе жилой многоэтажки 1980-х годов постройки.

Здание 1951 года постройки , расположенное на пр. Ленина , 131/2. Анна Зайкова.

Здание было построено в 1951 году. По словам местных жителей, часть помещений какое-то время занимала Санитарно-эпидемиологическая станция, часть была жилой. Горожане также вспомнили, что объект принадлежал силовым органам. Сейчас же дом также находится в федеральной собственности.

Здание 1951 года постройки , расположенное на пр. Ленина , 131/2. Анна Зайкова.

На протяжении многих лет здание было заброшено. Его тогда облюбовали в качестве удобного места для ночевки люди без определенного места жительства. Несколько раз здание горело. После очередного пожара в него ограничили доступ — двери заблокировали, а часть оконных проемов заложили. Сейчас здесь живут только кошки, оставшиеся без хозяев. Местные жители регулярно подкармливают животных.

Разная судьба двух долгожителей

Здание постепенно разрушается, фасад осыпается. Несколько лет назад горожане, живущие рядом с «заброшкой», обратились в силовое ведомство с просьбой оградить их от опасного объекта. На просьбу людей быстро отреагировали. Так вокруг здания появился бетонный забор.

Здание 1951 года постройки , расположенное на пр. Ленина , 131/2. Анна Зайкова. Здание 1951 года постройки , расположенное на пр. Ленина , 131/2. Анна Зайкова. Здание 1951 года постройки , расположенное на пр. Ленина , 131/2. Анна Зайкова. Здание 1951 года постройки , расположенное на пр. Ленина , 131/2. Анна Зайкова. Здание 1951 года постройки , расположенное на пр. Ленина , 131/2. Анна Зайкова. Здание 1951 года постройки , расположенное на пр. Ленина , 131/2. Анна Зайкова. Здание 1951 года постройки , расположенное на пр. Ленина , 131/2. Анна Зайкова. Здание 1951 года постройки , расположенное на пр. Ленина , 131/2. Анна Зайкова.

В сети сохранилась информация о проведенном в ноябре 2018 года конкурсе по монтажу ограждения. Заказчиком выступило Государственное управление МВД России по Алтайскому краю. Контракт на возведение сооружения обошелся силовикам более чем в 155 тыс. рублей. Аукцион выиграла компания «Спецреммонтаж».

Накануне компания «ДОМ.РФ» объявила о запланированном аукционе. В списке лотов — здание и участок земли на пр. Ленина, 131/2. Судя по данным сайта «Авито», пока весь имущественный комплекс оценили в 1 рубль. Стоимость недвижимости, как и сроки проведения торгов, будет уточняться после проведения полной процедуры оценки.

Здание 1951 года постройки , расположенное на пр. Ленина , 131/2. Анна Зайкова.

Об объекте известно немного, лишь основные характеристики. В частности, площадь здания составляет 787,5 кв. м, размер участка под ним — 1,5 тыс. кв. м. Землю можно использовать для объектов общественно-делового значения.

Что касается аварийного здания на пр. Ленина, 125, то пока его судьба весьма туманна. На торгах он не «светился», в списках объектов под снос не значится. Тем временем, дети вряд ли будут игнорировать настолько интересный объект для исследований. Особенно если учесть его общедоступность.