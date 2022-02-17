Рендеры возможной застройки участка на месте барнаульских баков «слили» в соцсети накануне градсовета

«Как вам проект?» — говорится на странице сообщества. Пост проиллюстрирован двумя фотографиями, вероятно сделанными с экрана монитора. Под ними прикреплена форма для открытого опроса, в котором горожанам предложили два варианта ответа: «нравится» или «не нравится».
В голосовании приняли участие свыше двух тысяч человек. Более 90% высказались против возможного варианта застройки одной из главных площадей краевой столицы.
«Так и хочется дописать: терпи моя красавица, да кто кого будет спрашивать», — отметил в комментариях один из подписчиков.
«Я лично не против домов, но если строить, то это должен быть красивый оригинальный проект. А лучше построить гостиницу — отель высшего разряда по супер-проекту, чтобы здание было визитной карточкой города Барнаула», — пишет другой участник сообщества.
Комментаторы также вспомнили скандальный проект гостиницы «Рэдиссон», вызвавший в 2019 году волну негодования общественников и горожан. На фоне перспективы застройки территории, где сейчас ровняют с землей холм со старыми баками, коммерческий объект ряду комментаторов уже не кажется большим злом.
К слову, коммерческий объект так и не был реализован. А гнев рассерженных горожан «перекочевал» в сторону Алтайского госуниверситета, точнее, проекта строительства нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова, 66.
Любопытно, что в январе этого года историк и краевед Данил Дегтярев опубликовал на своей странице «ВКонтакте» пост о первом раунде переговоров, состоявшемся во время встречи «членов неформального Общественного совета» с собственником земли на пл. Сахарова. Общественник подчеркнул: между участниками был налажен ровный и открытый диалог.
«Наконец-то спорные моменты будут решаться за столом переговоров», — сообщил Дегтярев.
Отметим: перед публикацией в Barnaul 22 фотографии предположительных рендеров появились в одном из чатов барнаульских общественников.
Тем временем на пл. Сахарова планомерно ведутся работы по подготовке к демонтажу резервуаров для воды довоенной постройки. Уже снесен парк «Барнаульская крепость», а часть холма сравняли с землей.
О том, действительно ли «слитые» в сеть фотографии имеют отношение к реальному проекту застройки данной территории, станет ясно на градостроительном совете, который состоится в четверг 17 февраля.