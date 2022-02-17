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Недвижимость

Рендеры возможной застройки участка на месте барнаульских баков «слили» в соцсети накануне градсовета

Фотографии вероятной визуализации проекта застройки территории на пл. Сахарова, где сейчас находится холм с аварийными баками, «просочились» в социальные сети. Пост с информацией об этом был опубликован на странице паблика Barnaul 22, накануне градостроительного совета, где, предположительно, должны будут презентовать проект многоэтажного дома.

Фотографии возможных рендеров проекта застройки пл. Сахарова.
Фотографии возможных рендеров проекта застройки пл. Сахарова.
Barnaul 22.

«Как вам проект?» — говорится на странице сообщества. Пост проиллюстрирован двумя фотографиями, вероятно сделанными с экрана монитора. Под ними прикреплена форма для открытого опроса, в котором горожанам предложили два варианта ответа: «нравится» или «не нравится».

В голосовании приняли участие свыше двух тысяч человек. Более 90% высказались против возможного варианта застройки одной из главных площадей краевой столицы.

Фотографии возможных рендеров проекта застройки пл. Сахарова.
Фотографии возможных рендеров проекта застройки пл. Сахарова.
Barnaul 22.

«Так и хочется дописать: терпи моя красавица, да кто кого будет спрашивать», — отметил в комментариях один из подписчиков.

«Я лично не против домов, но если строить, то это должен быть красивый оригинальный проект. А лучше построить гостиницу — отель высшего разряда по супер-проекту, чтобы здание было визитной карточкой города Барнаула», — пишет другой участник сообщества.

Проект гостиницы &quot;Рэдиссон&quot; в Барнауле
Проект гостиницы «Рэдиссон» в Барнауле
Фото предоставлено компанией «ПремиумСтрой — Алтай».

Комментаторы также вспомнили скандальный проект гостиницы «Рэдиссон», вызвавший в 2019 году волну негодования общественников и горожан. На фоне перспективы застройки территории, где сейчас ровняют с землей холм со старыми баками, коммерческий объект ряду комментаторов уже не кажется большим злом.

К слову, коммерческий объект так и не был реализован. А гнев рассерженных горожан «перекочевал» в сторону Алтайского госуниверситета, точнее, проекта строительства нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова, 66.

Визуализация концепции нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова, 66.
Визуализация концепции нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова, 66.
Проектная компания «АрхИ-Групп».

Любопытно, что в январе этого года историк и краевед Данил Дегтярев опубликовал на своей странице «ВКонтакте» пост о первом раунде переговоров, состоявшемся во время встречи «членов неформального Общественного совета» с собственником земли на пл. Сахарова. Общественник подчеркнул: между участниками был налажен ровный и открытый диалог.

«Наконец-то спорные моменты будут решаться за столом переговоров», — сообщил Дегтярев.

Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года.
Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года.
Анна Зайкова.
Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года.
Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года.
Анна Зайкова.
Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года.
Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года.
Анна Зайкова.

Отметим: перед публикацией в Barnaul 22 фотографии предположительных рендеров появились в одном из чатов барнаульских общественников.

Тем временем на пл. Сахарова планомерно ведутся работы по подготовке к демонтажу резервуаров для воды довоенной постройки. Уже снесен парк «Барнаульская крепость», а часть холма сравняли с землей.

О том, действительно ли «слитые» в сеть фотографии имеют отношение к реальному проекту застройки данной территории, станет ясно на градостроительном совете, который состоится в четверг 17 февраля.

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