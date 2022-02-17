Рендеры возможной застройки участка на месте барнаульских баков «слили» в соцсети накануне градсовета

Фотографии вероятной визуализации проекта застройки территории на пл. Сахарова, где сейчас находится холм с аварийными баками, «просочились» в социальные сети. Пост с информацией об этом был опубликован на странице паблика Barnaul 22, накануне градостроительного совета, где, предположительно, должны будут презентовать проект многоэтажного дома.

«Как вам проект?» — говорится на странице сообщества. Пост проиллюстрирован двумя фотографиями, вероятно сделанными с экрана монитора. Под ними прикреплена форма для открытого опроса, в котором горожанам предложили два варианта ответа: «нравится» или «не нравится».

В голосовании приняли участие свыше двух тысяч человек. Более 90% высказались против возможного варианта застройки одной из главных площадей краевой столицы.

Фотографии возможных рендеров проекта застройки пл. Сахарова. Barnaul 22.

«Так и хочется дописать: терпи моя красавица, да кто кого будет спрашивать», — отметил в комментариях один из подписчиков.

«Я лично не против домов, но если строить, то это должен быть красивый оригинальный проект. А лучше построить гостиницу — отель высшего разряда по супер-проекту, чтобы здание было визитной карточкой города Барнаула», — пишет другой участник сообщества.

Проект гостиницы «Рэдиссон» в Барнауле Фото предоставлено компанией «ПремиумСтрой — Алтай».

Комментаторы также вспомнили скандальный проект гостиницы «Рэдиссон», вызвавший в 2019 году волну негодования общественников и горожан. На фоне перспективы застройки территории, где сейчас ровняют с землей холм со старыми баками, коммерческий объект ряду комментаторов уже не кажется большим злом.

К слову, коммерческий объект так и не был реализован. А гнев рассерженных горожан «перекочевал» в сторону Алтайского госуниверситета, точнее, проекта строительства нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова, 66.

Визуализация концепции нового корпуса АлтГУ на ул. Димитрова , 66. Проектная компания «АрхИ-Групп».

Любопытно, что в январе этого года историк и краевед Данил Дегтярев опубликовал на своей странице «ВКонтакте» пост о первом раунде переговоров, состоявшемся во время встречи «членов неформального Общественного совета» с собственником земли на пл. Сахарова. Общественник подчеркнул: между участниками был налажен ровный и открытый диалог.

«Наконец-то спорные моменты будут решаться за столом переговоров», — сообщил Дегтярев.

Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года. Анна Зайкова. Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года. Анна Зайкова. Начало демонтажа искусственного холма и баков на пл. Сахарова. Февраль 2022 года. Анна Зайкова.

Отметим: перед публикацией в Barnaul 22 фотографии предположительных рендеров появились в одном из чатов барнаульских общественников.

Тем временем на пл. Сахарова планомерно ведутся работы по подготовке к демонтажу резервуаров для воды довоенной постройки. Уже снесен парк «Барнаульская крепость», а часть холма сравняли с землей.

О том, действительно ли «слитые» в сеть фотографии имеют отношение к реальному проекту застройки данной территории, станет ясно на градостроительном совете, который состоится в четверг 17 февраля.