Решение проблем обманутых дольщиков оценили в 60 млрд рублей

Генеральный директор Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства — Константин Тимофеев считает, что для решения проблем всех обманутых дольщиков в России необходимо дополнительно примерно 60 млрд руб. из федерального бюджета.

«Мы провели расчеты: дополнительно нам нужно не более 60 млрд рублей из федерального бюджета, чтобы защитить всех обманутых дольщиков. Кроме того, мы учитываем софинансирование из региональных бюджетов», — заявил эксперт в интервью ТАСС.

По словам Тимофеева, «если средства начнут поступать в 2022 году, этого будет более чем достаточно».

Между тем замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев считает, что проблема обманутых дольщиков в России осталась в прошлом после внедрения проектного финансирования с использованием эскроу-счетов.

«Мы сейчас уже видим проблему обманутых дольщиков… Это наш долг перед гражданами, безусловно. Но и это проблема, которая, по своей сути, осталась в прошлом. То есть мы должны гражданам за те проблемы, которые были в прошлом», — заявил замминистра в Госдуме.

О долевом строительстве

Долевое строительство в России существует с 2004 года. Большинство граждан в рамках долевого строительства благополучно получили квартиры в новых домах, однако проблема обманутых дольщиков потребовала радикальных решений, пишет «Росбалт».

Деньги дольщиков

С 1 июля 2019 года российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, хранятся на банковских счетах эскроу, а застройщик реализует проект за счет кредитов.

Воспользоваться деньгами дольщиков застройщик может только после ввода объекта в эксплуатацию.

Пополнение в «армии»

Ранее российскую армию обманутых дольщиков пополнил Джефф Монсон. Бывший боец смешанного стиля, депутат-единоросс из Красногорска вложил свои деньги в квартиру в Сочи на стадии строительства. Но застройщик обанкротился.

Пятидесятилетний Монсон узнал об этом на собрании обманутых дольщиков. По документам дом должны были сдать в 2018 году.

Власти Сочи заверили, что новый подрядчик найден.

Монсон живет в России три года. Он получил российское гражданство. От гражданства США знаменитый американец отказался.