Рецепт «квадратного пирога»: из чего складывается стоимость жилья в Барнауле

Вывести усредненную стоимость жилого «квадрата» очень сложно — нужно учесть множество тонкостей и нюансов.

Замдиректора по коммерческим вопросам компании «Строительная перспектива» Андрей Комяков рассказал, что многое зависит от материала, из которого будет возводиться объект, — кирпич это, панель или монолитная технология.

Наиболее дешевый вариант — панель. В среднем на «квадрат» ложится около 30 тыс. рублей.

Рецепт «квадратного пирога». Altapress.ru.

Большой кусок «квадратного пирога» забирает земля. Ее стоимость напрямую зависит от характеристик участка.

Если жилье планируется возвести на застроенной территории, то ценник обязательно вырастет за счет дополнительных вложений в расселение.

Рецепт «квадратного пирога». Altapress.ru.

Зато такие новостройки привлекательны для покупателей своим удобным расположением и готовой инфраструктурой.

Ценник также зависит от остекления — будут ли использоваться однокамерные или двухкамерные стеклопакеты (из алюминиевого профиля или ПВХ), установят ли в них обычные стекла или архитектурные с солнцеотражающим покрытием и т. д.

Рецепт «квадратного пирога». Altapress.ru.

Не стоит сбрасывать со счетов благоустройство. Одни застройщики асфальтируют дороги только в пределах границ объекта, другие строят за свой счет подъездные дороги еще и на прилегающей территории.

Данный список можно продолжать долго.

Рецепт «квадратного пирога». Altapress.ru.

Все это учитывается в смете. Она составляется еще на этапе подготовки проекта будущего объекта, который прорабатывают проектные компании.

Наиболее известные на Алтае — «Алтайгражданпроект», «Архигрупп», «Гранит» и т. д. Цифры сметы условны и по мере строительства уточняются.