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Недвижимость

Рогозин решил построить в Москве здание в форме ракеты

Главное здание создаваемого в Москве Национального космического центра может быть построено в форме ракеты, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает РБК.

Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
Дмитрий Рогозин (справа) на космодроме "Восточный".
roscosmos.ru

«Уже началась проработка эскизных вариантов самого национального космического центра. Наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание. Оно будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно напоминать ракету как символ „Роскосмоса“, это разумно», — рассказал Рогозин.

«Представлены разные проекты головного офиса, но все они по форме напоминают ракету», — добавил он.

Создать в Москве Национальный космический центр поручил президент Владимир Путин. Возведение объектов, по словам главы «Роскосмоса», начнется уже в 2019 году.

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