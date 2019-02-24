Рогозин решил построить в Москве здание в форме ракеты

Главное здание создаваемого в Москве Национального космического центра может быть построено в форме ракеты, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, сообщает РБК.

«Уже началась проработка эскизных вариантов самого национального космического центра. Наши архитекторы предлагают сделать одно высокое здание. Оно будет местом размещения инженерно-конструкторских бюро. Оно должно напоминать ракету как символ „Роскосмоса“, это разумно», — рассказал Рогозин.

«Представлены разные проекты головного офиса, но все они по форме напоминают ракету», — добавил он.

Создать в Москве Национальный космический центр поручил президент Владимир Путин. Возведение объектов, по словам главы «Роскосмоса», начнется уже в 2019 году.