23 января
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Недвижимость

Романтичную однушку в стиле Шебби-шик посуточно сдают в Барнауле

Однокомнатную квартиру в стильном дизайне посуточно сдают в Барнауле начиная от двух тыс. рублей. Она располагается по адресу Павловский тракт, 299.

Романтичную однушку в стиле Шебби шик посуточно сдают в Барнауле.
Романтичную однушку в стиле Шебби шик посуточно сдают в Барнауле.
«Авито»

Общая площадь квартиры 42,9 кв.м. Она идеально подходит для отдыха после долгой поездки или романтического вечера

Владелец утверждает, что в квартире стоит эксклюзивная кpoвать, cозданнaя маcтером-худoжником в однoм экземпляpе.

«Изящнoe ложе этой сказочной поcтели c ортoпeдичeским мaтpасом отделит вас от внешних раздражителей и погрузит в атмосферу тишины и спокойствия», — говорится в объявлении.

Помимо кровати в квартире есть раскладывающийся диван.

В квартире все предусмотрено для комфортного проживания

  • чистое постельное белье 100% х/б;
  • чистые махровые полотенца;
  • средства личной гигиены;
  • телевизор, Wii Fi, Смарт ТV.

Рядом находится: Аэропорт - пять минут на автомобиле, ТЦ «АРЕНА», «МЕТРО», ЛЕРУА-МЕРЛЕН. В самом доме находятся магазины, салоны - для ряда всевозможных услуг.

Безопасность в доме обеспечивают охранник на первом этаже, а также видеокамеры наблюдения вокруг дома, в подъезде и в лифтах.

Ранее сообщалось, что двухэтажную квартиру с розовой кухней продают в Барнауле за 5,2 млн рублей.

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