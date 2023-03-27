27 марта
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Недвижимость

Роскошный дворец в большом круглом доме продают за 18 млн рублей в Барнауле

Шикарную трехкомнатную квартиру в классическом стиле продают за 18 млн рублей в Барнауле. Она находится в круглом доме на Павловском тракте, 126. Объявление размещено на «Авито».

Роскошный дворец в большом круглом доме продают за 18 млн рублей в Барнауле
Роскошный дворец в большом круглом доме продают за 18 млн рублей в Барнауле
Авито

Площадь трехкомнатного замка — 133 кв. м. Один «жилой квадрат» обойдется будущему хозяину в 135 тыс. рублей.

Квартира находится на шестом этаже из 15 в кирпичном доме круглой формы. Здесь всего один подъезд, работают два лифта, есть консьерж.

В квартире сделали качественный ремонт в классическом стиле. Для него характерны подчеркнутая роскошь, элегантность и натуральные материалы. Пол квартиры устлан трехслойным швейцарским паркетом, стены покрыты английскими и французскими обоями, подоконники выполнены из турецкого камня.

Межкомнатные двери привезли из Италии. В гостиной поставили камин из розового мрамора. В ванной комнате установили зарубежные душевую кабинку и джакузи, пол выложили коллекционной итальянской плиткой.

Рядом с домом расположены поликлиника, детский сад и школа. Также в шаговой доступности находятся различные ТРЦ «Москва», «Европа», «Лето».

Ранее в Москве продавали просторную элитную квартиру с «вишневой» ванной комнатой за 130 млн рублей.

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