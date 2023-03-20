20 марта
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Недвижимость

Просторную элитную квартиру с «вишневой» ванной комнатой продают в Москве за 130 млн рублей

Пятикомнатную квартиру площадью 225 кв. м продают в Москве по адресу Ломоносовский проспект, 25к2 за 130 млн рублей. Объявление разместили на «Циане».

Пятирешка в Москве.
Пятирешка в Москве.
"Циан"

В квартире есть холл, кухня с барной стойкой, гостиная-столовая, четыре спальни, кабинет, три совмещенных просторных санузла, кладовая, гардеробная комната, две лоджии.

Паркет в доме итальянский, высокого качества (ровная резка). Подоконники мраморные, люстры тоже из Италии.

В гостиной и на кухне люстры с кристаллами Swarovski, многоуровневое освещение, широкие дверные проемы, двери дубовые с премиальной фурнитурой.

Проводка в квартире из меди. Также есть приточно-вытяжная вентиляция, кондиционирование, радиаторы с регулировкой подачи тепла, централизованная фильтрация и очистка воды.

В холле и других комнатах стоят глубокие встроенные шкафы.

Кстати, современную четырешку в тихом уголке старой Москвы продают за 35 млн рублей.

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