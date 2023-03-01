Современную четырешку в тихом уголке старой Москвы продают за 35 млн рублей

Четырехкомнатную квартиру с современным дизайном продают в тихом уголке старой Москвы за 35 млн рублей. Объявление размещено на «Авито».

Площадь уютной четырешки — 78,2 кв. м. Цена одного квадратного метра — 447 тыс. рублей.

Квартира находится на третьем этаже из пяти в небольшом кирпичном доме. В нем всего 12 квартир. По словам продавца, все соседи — порядочные и интеллигентные люди.

Окна квартиры выходят выходят во двор и на тихую улочку. Будущий хозяин сможет наслаждаться спокойствием старой Москвы. Также во дворе есть парковка для жильцов.

В квартире сделали современный ремонт. Заменили проводку, оборудовали коммуникации, покрасили стены в яркие цвета. Квартира укомплектована встроенной кухней и техникой.

В пешей доступности множество известных ресторанов, центральный рынок, исторические достопримечательности.