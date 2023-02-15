15 февраля
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Недвижимость

Роскошную двушку в доме бизнес-класса продают в Москве за 45 млн рублей

Двухкомнатную квартиру площадью 78,4 кв. м продают в Москве по адресу Крутицкая наб., 23 за 45 млн рублей. Объявление разместили на «Циан».

Двушка около Павелецкого вокзала.
Двушка около Павелецкого вокзала.
"Циан"

Квартира расположена на 15 этаже из 16. В доме бизнес-класса есть подземный паркинг, огороженная территория и охрана.

Жилье после дизайнерского ремонта. Комнаты в темно-зеленых и бирюзовых тонах. Материалы дорогостоящие — массив, мрамор.

Техника в квартире немецкая, мебель тоже импортная.

Планировку сделали функциональной: большой холл, гардеробная, встроенные шкафы, застекленные и утепленные лоджии. Просторная кухня с видом на Москву-реку.

Квартира находится рядом с Павелецким вокзалом.

Ранее мы рассказывали о двушке в одной из сталинских высоток.

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