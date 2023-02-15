Роскошную двушку в доме бизнес-класса продают в Москве за 45 млн рублей

Квартира расположена на 15 этаже из 16. В доме бизнес-класса есть подземный паркинг, огороженная территория и охрана.
Жилье после дизайнерского ремонта. Комнаты в темно-зеленых и бирюзовых тонах. Материалы дорогостоящие — массив, мрамор.
Техника в квартире немецкая, мебель тоже импортная.
Планировку сделали функциональной: большой холл, гардеробная, встроенные шкафы, застекленные и утепленные лоджии. Просторная кухня с видом на Москву-реку.
Квартира находится рядом с Павелецким вокзалом.
Ранее мы рассказывали о двушке в одной из сталинских высоток.