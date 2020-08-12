Росреестр предупреждает: барнаульцам нужно срочно уточнить границы своих участков

Новый закон предусматривает возможность выдачи разрешения на строительство объектов федерального, регионального или местного значения, относящихся к инженерной или транспортной инфраструктуре, без оформления прав на земельные участки при условии, что такие участки находятся в государственной или муниципальной собственности и не обременены правами третьих лиц.
Как пояснили в региональной Кадастровой палате, межевание представляет собой работы по установлению на местности границ земельных участков для их однозначной идентификации, привязки к географическим координатам и определения положения по отношению к смежным участкам.
Специальные разделы межевого плана содержат информацию о протяженности всех границ с указанием дирекционных углов и геодезических данных и устанавливают точное расположение земли на местности с указанием координат и схемы земельного участка.
Игорь Штайнепрайс,
заместитель директора региональной Кадастровой палаты:
Согласно новому закону, дабы избежать проблем в будущем, правообладателям рекомендуется уточнить границы своих участков с привлечением кадастрового инженера.
Собственники, чьи земельные участки не имеют точных сведений о местоположении границ в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и права на которые не зарегистрированы (возникли до февраля 1998 года), могут столкнуться с тем, что на их участках может быть начато строительство объектов федерального, регионального или местного значения.
В рамках реализации закона такие земли могут быть ошибочно восприняты как незанятые и свободные от чьих-либо прав.
Игорь Штайнепрайс,
заместитель директора региональной Кадастровой палаты:
К категории земельных участков с неустановленными границами относятся участки, которые ранее прошли кадастровый учет, однако их границы на местности не устанавливались или устанавливались таким образом, который не позволяет определить их местоположение с достаточной точностью. Это было возможно по правилам ранее действовавшего законодательства.
Как пояснил эксперт, в частности, это могут быть случаи:
- отсутствия в ЕГРН сведений о координатах характерных точек границы земельного участка;
- когда содержащиеся в ЕГРН координаты характерных точек границы земельного участка определены с точностью ниже нормативной для земель определенного целевого назначения;
- когда содержащиеся в ЕГРН координаты какой-либо характерной точки границы земельного участка не позволяют однозначно определить ее положение на местности (в ЕГРН содержится несколько значений координат этой характерной точки).
Документы.
СС0.
Игорь Штайнепрайс,
заместитель директора региональной Кадастровой палаты:
Например, на практике в качестве местоположения земельного участка с неустановленными границами может указываться определенный кадастровый квартал, населенный пункт, либо ориентир.
Для того чтобы избежать возможных сложностей, собственникам лучше не откладывать в долгий ящик и уточнить:
- наличие границ на местности по кадастровому номеру участка на публичной кадастровой карте ведомства
- при необходимости обеспечить уточнение границы земельных участков с привлечением кадастровых инженеров.
Справка
На данный момент в ЕГРН содержатся сведения о 24 млн земельных участков, не имеющих точного описания границ. Есть земельные участки, которые еще не внесены в госреестр, — кадастровый номер у таких участков отсутствует. Права на такие земельные участки возникли до появления современной системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и кадастрового учета.