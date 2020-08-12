Росреестр предупреждает: барнаульцам нужно срочно уточнить границы своих участков

31 июля 2020 года в силу вступил закон № 254-ФЗ «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». В связи с этим Росреестр призывает россиян-правообладателей земельных участков уточнить границы ранее учтенной недвижимости. В случае необходимости нужно обязательно зарегистрировать права на них. Информация об этом размещена на официальном сайте федеральной службы (rosreestr.ru) .

Новый закон предусматривает возможность выдачи разрешения на строительство объектов федерального, регионального или местного значения, относящихся к инженерной или транспортной инфраструктуре, без оформления прав на земельные участки при условии, что такие участки находятся в государственной или муниципальной собственности и не обременены правами третьих лиц.

Как пояснили в региональной Кадастровой палате, межевание представляет собой работы по установлению на местности границ земельных участков для их однозначной идентификации, привязки к географическим координатам и определения положения по отношению к смежным участкам.

Специальные разделы межевого плана содержат информацию о протяженности всех границ с указанием дирекционных углов и геодезических данных и устанавливают точное расположение земли на местности с указанием координат и схемы земельного участка.

Игорь Штайнепрайс Анна Зайкова

Игорь Штайнепрайс,

заместитель директора региональной Кадастровой палаты:

Согласно новому закону, дабы избежать проблем в будущем, правообладателям рекомендуется уточнить границы своих участков с привлечением кадастрового инженера.

Собственники, чьи земельные участки не имеют точных сведений о местоположении границ в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и права на которые не зарегистрированы (возникли до февраля 1998 года), могут столкнуться с тем, что на их участках может быть начато строительство объектов федерального, регионального или местного значения.

В рамках реализации закона такие земли могут быть ошибочно восприняты как незанятые и свободные от чьих-либо прав.

Схема. Анна Зайкова.

Игорь Штайнепрайс,

заместитель директора региональной Кадастровой палаты:

К категории земельных участков с неустановленными границами относятся участки, которые ранее прошли кадастровый учет, однако их границы на местности не устанавливались или устанавливались таким образом, который не позволяет определить их местоположение с достаточной точностью. Это было возможно по правилам ранее действовавшего законодательства.

Как пояснил эксперт, в частности, это могут быть случаи:

отсутствия в ЕГРН сведений о координатах характерных точек границы земельного участка;

когда содержащиеся в ЕГРН координаты характерных точек границы земельного участка определены с точностью ниже нормативной для земель определенного целевого назначения;

когда содержащиеся в ЕГРН координаты какой-либо характерной точки границы земельного участка не позволяют однозначно определить ее положение на местности ( в ЕГРН содержится несколько значений координат этой характерной точки).

Документы. СС0.

Игорь Штайнепрайс,

заместитель директора региональной Кадастровой палаты:

Например, на практике в качестве местоположения земельного участка с неустановленными границами может указываться определенный кадастровый квартал, населенный пункт, либо ориентир.

Для того чтобы избежать возможных сложностей, собственникам лучше не откладывать в долгий ящик и уточнить:

наличие границ на местности по кадастровому номеру участка на публичной кадастровой карте ведомства при необходимости обеспечить уточнение границы земельных участков с привлечением кадастровых инженеров.