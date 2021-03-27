Россиян хотят лишить права не принимать у застройщика квартиру с недостатками

В Госдуму внесли законопроект , который исключит право гражданина не подписывать передаточный акт, пока застройщик не устранит недостатков, сообщает Интерфакс.

По действующему закону, до того, как подписывать «приемку» гражданин может потребовать от застройщика составить акта, в котором укажет несоответствия квартиры установленным требованиям. После этого застройщик должен бесплатно устранить недостатки или уменьшить цену договора, или же возместить расходы на устранение недостатков.

По новой схеме сначала составляют акт несоответствия, далее подписывают передаточный документ, а только потом решаются проблемы.

Интересно, что по Жилищному кодексу, до подписания акта передачи именно застройщик платит счета по ЖКХ. Это мера, которая мотивировала быстрее устранять недостатки строительства.

Плюс ко всему прочему, по законопроекту застройщик не обязан раскрывать информацию о расчете размера собственных средств и нормативах финансовой устойчивости, если работает по счетам эскроу и перечисляет средства в компенсационный фонд. Расширяются основания, по которым «недострой» может быть исключен из единого реестра проблемных объектов.