Россиян не мотивируют скидки на покупку жилья

По словам президента Региональной ассоциации оценщиков (РАО) Кирилла Кулакова, цены на вторичное жилье в России будут снижаться.
Это связано со стремительным ростом цен в пандемию.
Из-за большого предложения и падения покупательской способности населения стоимость начала уменьшаться.
По мнению экспертов рынка, спрос на покупку нового жилья в сентябре сократился почти на треть.
При этом объем предложения вырос на 15%, сейчас средний размер скидки на квартиры составляет примерно 5−7%.
На рынке можно наблюдать больше предложений, чем спроса, поэтому собственники квартир вынуждены делать существенные скидки при продаже.