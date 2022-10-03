4 октября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Недвижимость

Россиян не мотивируют скидки на покупку жилья

Продавцы квартир предлагают крупные скидки при продаже квартиры, однако покупатели не спешат покупать новое жилье, пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов рынка.

Ключи.
Ключи.
CCO

По словам президента Региональной ассоциации оценщиков (РАО) Кирилла Кулакова, цены на вторичное жилье в России будут снижаться.

Это связано со стремительным ростом цен в пандемию.

Из-за большого предложения и падения покупательской способности населения стоимость начала уменьшаться.

По мнению экспертов рынка, спрос на покупку нового жилья в сентябре сократился почти на треть.

При этом объем предложения вырос на 15%, сейчас средний размер скидки на квартиры составляет примерно 5−7%.

На рынке можно наблюдать больше предложений, чем спроса, поэтому собственники квартир вынуждены делать существенные скидки при продаже.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость