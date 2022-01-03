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Недвижимость

Россиян предупредили о росте цен на услуги ремонта

Стоимость ремонтных работ в 2022 году может вырасти на 20%, а строительные и отделочные материалы подорожают на 10% - такой прогноз дают эксперты РИА Недвижимость.

Ремонт. Стройка.
Ремонт. Стройка.
СС0.

Так, цены на строительные материалы росли и в течение 2021 года.

Как отметил руководитель ремонтно-строительной компании «Параллель» Тигран Симонян, многие поставщики заранее уведомляли о том, что с начала года подорожают все импортные чистовые материалы, сантехника, керамогранит, декоративные люстры.

О росте цен говорит и дизайнер студии «Т2» Наталья Тарасевич. По ее словам, строительные и черновые материалы уже в начале года подорожают на 10%, сантехника будет расти в цене где-то на 7%.

Что касается цен на обои, плитку и мебель, то по словам Тарасевич он также будут расти, но не столь значительно.

Специалисты уточняют, что наиболее существенный рост цен на услуги ремонта возникнет в апреле-мае, когда начинается сезон загородного строительства, оттягивающий специалистов.

«С учётом того, что вливания на рынок новых кадров не произойдет, а объемы строительства, скорее всего, вырастут, рост цен продолжится вплоть до конца года», — объясняет Тигран Симонян.

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