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Недвижимость

Россиян предупреждают о проблемах с получением ипотеки

Банки могут сократить одобрение ипотеки на 10% из-за повышения ставок по жилищным кредитам вслед за ключевой ставкой, роста долговых обязательств россиян и ужесточения требований к заемщикам, пишет Рамблер финанс.

Ипотека
Ипотека
СС0

По словам руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, в 2020 году стремительный рост ипотечного кредитования стимулировался государственной льготной программой на новостройки.

«Но уровень долговой нагрузки россиян растет, как и объем задолженности. Потому будет снижаться число одобряемых заявок по кредитам», — уверен он.

По мнению экспертов, на сокращение одобрения ипотеки также повлияет рост ключевой ставки Центробанка, за которым последует и повышение ставок по ипотеке. Уже в июле они прогнозируются на уровне 8−8,5%.

Кроме того, с 17 марта налоговые органы получили расширенный доступ к банковской тайне, и работникам с серой зарплатой будет сложнее подтвердить свои доходы. Рост ставок, а следовательно, и ежемесячных выплат, падение доходов населения и закредитованность могут привести к ужесточению требований к заемщикам и увеличению суммы первоначального взноса, считают эксперты.

При этом они отмечают, что уменьшение доли одобренных ипотечных кредитов может снизить спрос на новостройки, что приведет к росту предложения и стабилизации цен.

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