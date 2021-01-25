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Недвижимость

Россияне бросились менять одну ипотеку на другую

Рекордное число россиян в 2020 году рефинансировали ипотеку. Один жилищный кредит на другой обменяли около 234 тыс. семей, говорится в материалах института развития «Дом.рф».

Ипотека.
Ипотека.
pixabay.com.

Общая сумма рефинансированных кредитов составила примерно 600 млрд рублей — это также рекордный для России объем.

Граждане кинулись менять кредитные условия из-за рекордно низких ставок по всей линейке ипотечных продуктов, считают эксперты.

К концу 2020-го ставка рефинансирования сократилась до 8% и ниже (для сравнения — в 2019-м она была равна 9,5−10%).

В среднем ипотечная ставка по уже оформленным кредитам в России достигает 10−11%. Получается, при рефинансировании выгода для среднестатистического заемщика составляет более 2%.

Так, перекредитование займа в 2,5 млн рублей на 18 лет позволяет сэкономить на платежах более 3 тыс. рублей в месяц. Общая переплата по кредиту при этом сокращается на 674 тыс. рублей, пишет Lenta.ru.

Рост объемов рефинансирования положительно влияет на качество ипотечного портфеля в России — чем ниже платежная нагрузка на граждан, тем меньше вероятность дефолтов по жилищным кредитам.

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