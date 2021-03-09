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Недвижимость

Россияне бросились обменивать квартиры

Россияне все чаще отдают старое жилье застройщику — в стране растет востребованность услуги trade-in, когда новая квартира приобретается с зачетом стоимости старой, пишет «Российская газета».

Недвижимость. Жилье.
Недвижимость. Жилье.
altapress.ru

Эксперты прогнозируют очередной всплеск популярности этой схемы летом.

За последний год количество покупателей, кинувшихся обменивать старую недвижимость на новую, выросло на 10−15%.

Схема подразумевает, что квартира в новостройке бронируется на определенный срок, а тем временем застройщик (или нанятый им агент) продают старое жилье клиента. Впоследствии деньги, вырученные от продажи квартиры, передаются застройщику.

Услуга trade-in популярна при межрегиональных сделках — при продаже квартиры в одном регионе и покупке в другом, пишет Lenta.ru.

Основные ее плюсы для покупателя — возможность купить квартиру без накоплений и упрощенная процедура продажи имеющегося жилья (в том числе находящегося в залоге у банка). Существенное преимущество — фиксирование цены на новое жилье на период продажи старой квартиры.

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