Россияне бросились обменивать квартиры

Россияне все чаще отдают старое жилье застройщику — в стране растет востребованность услуги trade-in, когда новая квартира приобретается с зачетом стоимости старой, пишет « Российская газета ».

Эксперты прогнозируют очередной всплеск популярности этой схемы летом.

За последний год количество покупателей, кинувшихся обменивать старую недвижимость на новую, выросло на 10−15%.

Схема подразумевает, что квартира в новостройке бронируется на определенный срок, а тем временем застройщик (или нанятый им агент) продают старое жилье клиента. Впоследствии деньги, вырученные от продажи квартиры, передаются застройщику.

Услуга trade-in популярна при межрегиональных сделках — при продаже квартиры в одном регионе и покупке в другом, пишет Lenta.ru.

Основные ее плюсы для покупателя — возможность купить квартиру без накоплений и упрощенная процедура продажи имеющегося жилья (в том числе находящегося в залоге у банка). Существенное преимущество — фиксирование цены на новое жилье на период продажи старой квартиры.