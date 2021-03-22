Россияне бросились покупать комнаты

За год спрос на покупку комнат в среднем по регионам России вырос на 13%. Граждане кинулись приобретать неиндивидуальное жилье, « Известиям » сообщили аналитики сервиса «Авито Недвижимость».

За год к февралю 2021-го заметнее всего увеличился спрос на комнаты в Крыму (в Симферополе — в 1,8 раза, в Севастополе — в 1,4 раза).

Намного популярнее стали комнаты в некоторых сибирских городах: в Новосибирске спрос на этот вид недвижимости вырос в 1,5 раза, в Омске — в 1,4 раза.

В Москве востребованность комнат также увеличилась в полтора раза.

Средняя стоимость комнат по стране при этом практически не изменилась, составив 34 тыс. рублей за квадратный метр. Стандартная комната в России стоит 578 тыс. рублей, подсчитали эксперты. Средняя площадь объекта — 17 квадратных метров.

Аналитики отмечают — комнаты по-прежнему привлекают как покупателей, так и арендодателей своей ценовой доступностью, пишет Lenta.ru. Многие вложились в такую недвижимость на фоне нестабильной экономической ситуации.