6 июля
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Недвижимость

Россияне бросились покупать квартиры на стадии котлована

В России увеличилась доля сделок с жильем, которое находится на стадии котлована, говорится в исследовании института развития «Дом.РФ» и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает «Российская газета».

Котлован.
Котлован.
wikimedia.org

В 2021 году 25% покупок в новостройках были совершены на стадии оформления документов или котлована, а 30% — на этапе возведения стен.

Показатель вырос с 2017 года — тогда на стадии оформления квартиры приобретали 20% будущих жильцов, а на этапе строительства стен — 28%.

На этапе благоустройства или выдачи ключей квартиры покупает только четверть ипотечников, указывает Lenta.ru.

Эксперты объяснили динамику стремлением россиян покупать более подходящее для себя жилье.

Ранее сообщалось, что россияне будут тестировать новостройки перед покупкой недвижимости.

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