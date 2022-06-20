Россияне будут тестировать новостройки перед покупкой недвижимости

У россиян появилась возможность бесплатно пожить в новостройках.

В регионах застройщики готовы предоставить такую услугу потенциальным покупателям, пишут «Известиям» со ссылкой на девелоперов.

Таким образом россияне смогут оценить качество строительства, шумоизоляцию, удобство района.

Интерес к такому тестированию среди покупателей достаточно высокий. Более того, это может быть выгодно иногородним покупателям, которым не нужно арендовать жилье для просмотра.

По мнению экспертов, спрос на недвижимость в ближайшее время будет расти и восстановится до уровня допандемийных значений, пишет bfm.ru.

Ранее о рисках при вложении сбережений в недвижимость предупредили россиян.

Статистика

По данным Минстроя РФ, в стране по итогам первых пяти месяцев 2022 года введено в эксплуатацию 44,5 млн квадратных метров жилья, это на 54,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.