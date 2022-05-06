6 мая
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Недвижимость

О рисках при вложении сбережений в недвижимость предупредили россиян

В России потенциальный спрос на жилую недвижимость остается высоким, при этом есть два риска для тех, кто покупает квартиры с целью защиты сбережений.

Стройка. Строительство в Барнауле.
Стройка. Строительство в Барнауле.
Анна Зайкова.

Их в беседе с агентством Regnum назвала доцент Финансового университета при правительстве РФ Юлия Грызенкова.

Многие россияне рассматривают приобретение квартиры как способ вложения накопленных средств, «что в долгосрочной перспективе вполне оправданно».

«Основной риск — приобретение долгостроя в случае долевого строительства и снижение стоимости жилья в дальнейшем. Налоговые риски и величина коммунальных расходов учитываются, но не выглядят определяющими», — заявила Грызенкова.

Специалист подчеркнула — в текущих условиях риски покупки недвижимости воспринимаются меньшими, чем риски приобретения ценных бумаг или валюты.

Ранее экономист, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев сообщил, что в текущей ситуации не стоит вкладываться в доллары, напоминает Lenta.ru. Он посоветовал при необходимости приобретать британские фунты стерлингов или хранить рубли на вкладе.

Между тем россияне бросились тратить миллиарды долларов на недвижимость.

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