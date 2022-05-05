Россияне бросились тратить миллиарды долларов на недвижимость

К такому выводу пришли эксперты аналитического центра EU Tax Observatory в своем исследовании.

По данным за 2020 год, россияне владеют 3% недвижимости в Дубае общей стоимостью в 3,3 млрд долларов.

«Россия заняла восьмое место в топе стран по количеству владельцев жильем в курортном городе, обогнав Китай, Францию и США — всего 5,3 тыс. граждан страны принадлежит 9,7 тыс. объектов в Дубае», — выяснили аналитики.

Средняя стоимость приобретаемой россиянами недвижимости составила 342 тыс. долларов.

В тройке лидеров по количеству владельцев и общей затраченной на жилье сумме оказались Индия, Великобритания и Пакистан. 34,8 тыс. граждан Индии приобрели квартиры и дома в Дубае на 29,8 млрд долларов, 14,7 тыс. британцев — на 23,1 млрд долларов, 10,6 тыс. пакистанцев — на 19,6 млрд.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак купила квартиру в Дубае за 60 млн рублей. Также Forbes заметил, что миллиардеры из России скупают недвижимость в окрестностях Бурдж-Халифа.