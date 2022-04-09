Forbes заметил, что миллиардеры из России скупают недвижимость в окрестностях Бурдж-Халифа

Увеличилось число российских миллиардеров, желающих купить дома в Дубае, сообщает Forbes со ссылкой на местных брокеров по продаже недвижимости.

Один из собеседников издания рассказал, что миллиардеры из России заинтересованы не только в покупке недвижимости, но и к полноценному проживанию в Дубае. Их могла привлечь гибкая визовая программа.

Чистая стоимость приобретаемой россиянами недвижимости в Дубае в первом квартале этого года выросла на 71% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, заявил гендиректор брокерской компании Driven Properties Абдулла Аладжаджа.

Самыми популярными районами для покупки недвижимости у российских миллиардеров стали искусственный остров Палм-Джумейра, районы возле гавани Дубая и окрестности самого высокого здания в мире Бурдж-Халифа, передает РБК со ссылкой на журнал.

А ранее российский миллиардер не поддержал идею о национализации бегущего из России бизнеса.