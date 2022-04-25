Собчак купила квартиру в Дубае за 60 млн рублей

Телеведущая Ксения Собчак купила квартиру площадью 120 квадратов в премиальном жилом комплексе St. Regis Residences в самом сердце Дубая, пишет « СтарХит ».

В квартире за 60 млн рублей две спальни с видом на башню Бурдж-Халифа. Рядом — Дубай Молл, опера, парк, фонтаны. На территории ЖК есть бассейны, рестораны, СПА-центр, фитнес.

В своем Telegram-канале Собчак объяснила, что купила недвижимость, так как считает это выгодной инвестицией на фоне растущей инфляции.

Она призналась, что не особо любит «пластиковый мир» в Дубае, но восхитилась местной экономикой.

«Жить я там не собираюсь, так же, как и в Израиле, но активно ищу дружественные страны для каких-то вложений. Призываю и вас инвестировать часть капитала в недвижимость, у меня это примерно 30% от общего портфеля», — написала Собчак.

А ранее Forbes заметил, что миллиардеры из России скупают недвижимость в окрестностях Бурдж-Халифа.