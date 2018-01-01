В Дубае установлен рекорд по самому масштабному лазерному шоу

Масштабное лазерное шоу Light Up 2018 в Дубае войдет в книгу рекордов Гиннеса, сообщает РИА Новости.
В этот Новый год шоу впервые заменило традиционный фейерверк у самого высокого сооружения в мире — башни Бурдж Халифа.
На башне за несколько секунд до наступления 2018 года был запущен отсчёт до Нового года, а затем зрители в течение примерно 7 минут наблюдали лазерные проекции, сопровождаемые музыкой, на самой башне, соседних небоскребах, знаменитых танцующих фонтанах. Шоу было наполнено национальными символами. В конце на башню был спроецирован огромный парящий сокол.
Рекорд попадёт в книгу рекордов Гиннесса как "самое масштабное лазерное и звуковое шоу, спроецированное на одно здание". Предыдущий подобный рекорд был зафиксирован в Гонконге в 2013 году.
Дубайское шоу опередило по площади предыдущий рекорд более чем в два раза — величина проекции превысила 109 тысяч квадратных метров.
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