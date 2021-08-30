Россияне оказались в числе покупателей самой дорогой недвижимости Испании

Но за квадратный метр граждане РФ готовы платить выше, чем другие покупатели-иностранцы
В 2010—2020 годах россияне заключили более 35,2 тыс. сделок по приобретению жилой недвижимости в Испании, свидетельствуют материалы Генерального совета нотариата Испании.
Максимальное число сделок было совершено по итогам 2014 года — тогда россияне приобрели более 4,6 тыс. квартир и домов в Испании, пишет bfm.ru. Из-за пандемии покупатели просто не смогли приехать в страну, объясняет минимальные показатели прошлого года директор департамента инвестиций Kalinka Group Алексей Славута.