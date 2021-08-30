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Недвижимость

Россияне оказались в числе покупателей самой дорогой недвижимости Испании

В 2020 году покупки россиянами квартир и домов в Испании из-за закрытых границ снизились более чем на треть, сообщает РБК.

Дом, Испания
Дом, Испания
СС0

Но за квадратный метр граждане РФ готовы платить выше, чем другие покупатели-иностранцы

В 2010—2020 годах россияне заключили более 35,2 тыс. сделок по приобретению жилой недвижимости в Испании, свидетельствуют материалы Генерального совета нотариата Испании.

Максимальное число сделок было совершено по итогам 2014 года — тогда россияне приобрели более 4,6 тыс. квартир и домов в Испании, пишет bfm.ru. Из-за пандемии покупатели просто не смогли приехать в страну, объясняет минимальные показатели прошлого года директор департамента инвестиций Kalinka Group Алексей Славута.

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