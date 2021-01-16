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Недвижимость

Россияне рассказали, каким видят свое идеальное жилье

Почти 70% россиян хотели бы жить в собственном коттедже или таунхаусе. Такие данные содержатся в социологическом отчете ВЦИОМ, который исследовал жилищные предпочтения наших сограждан.

В Барнауле продают коттедж с ремонтом в стиле хай-тек и банным комплексом.
В Барнауле продают коттедж с ремонтом в стиле хай-тек и банным комплексом.
realtai.ru

Сейчас 64% россиян проживают в собственной отдельной квартире, а еще 28% - в собственном доме. Но такое соотношение россияне хотели бы изменить. Переехать в коттеджный поселок или таунхаус мечтают 68% опрошенных.

72,7% заявили, что пока не могут этого сделать из-за финансовых проблем, навалившихся на семьи особенно в период распространения коронавируса. При этом всего лишь 8% опрошенных ответили, что готовы построить дом самостоятельно.

Основными критериями выбора места для жилья у россиян остаются:

  • развитая социальная инфраструктура возле жилья в пешей доступности,
  • качество постройки дома,
  • транспортная доступность,
  • территориальная расположенность.

В целом всего лишь 13% россиян в настоящее время удовлетворены своими жилищными условиями, подчеркивают в ВЦИОМ.

Это очень низкий показатель, особенно учитывая те миллионы квадратных метров, которые ежегодно сдают застройщики по всей стране.

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