Россияне рассказали, каким видят свое идеальное жилье

Сейчас 64% россиян проживают в собственной отдельной квартире, а еще 28% - в собственном доме. Но такое соотношение россияне хотели бы изменить. Переехать в коттеджный поселок или таунхаус мечтают 68% опрошенных.
72,7% заявили, что пока не могут этого сделать из-за финансовых проблем, навалившихся на семьи особенно в период распространения коронавируса. При этом всего лишь 8% опрошенных ответили, что готовы построить дом самостоятельно.
Основными критериями выбора места для жилья у россиян остаются:
- развитая социальная инфраструктура возле жилья в пешей доступности,
- качество постройки дома,
- транспортная доступность,
- территориальная расположенность.
В целом всего лишь 13% россиян в настоящее время удовлетворены своими жилищными условиями, подчеркивают в ВЦИОМ.
Это очень низкий показатель, особенно учитывая те миллионы квадратных метров, которые ежегодно сдают застройщики по всей стране.