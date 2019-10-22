Россияне стали покупать 10-метровые квартиры

Минимальный метраж квартир-студий в крупных городах за год снизился с 12 до 10 квадратных метров, заявили аналитики интернет-ресурса «Мир квартир».

«Еще год назад казалось, что 12 „квадратов“ — это минимум, до которого способна ужаться студия. Но, как оказалось, нет предела совершенству», — сообщают аналитики.

Авторы исследования рассказывают, что все чаще видят в городах-миллиониках предложения по продаже жилья с площадью 10—11 квадратных метров, пишет ura.ru.

«Суперкомпактные студии площадью 10−13 квадратных метров можно встретить только на „вторичке“. <…> Обычно это переделанные и оформленные как отдельное жилье комнаты в бывших общежитиях и домах гостиничного типа. В них имеется все необходимое для полноценного, но часто все же временного проживания», — пояснил генеральный директор федерального интернет-ресурса «Мир Квартир» Павел Луценко.

Ранее в Барнауле выставляли на продажу 10-метровую квартиру за 399 тыс рублей. Владелец указал в объявлении: комната светлая, уютная и чистая, на ней нет долгов и обременения. Установлены пластиковое окно и железная дверь, сделан ремонт. Рядом с домом — школа, детсад, магазины, аптека, больница и остановка. Квартира расположена относительно недалеко от центрального проспекта.

В Москве десятиметровую квартиру в Черкизово можно приобрести за 2,25 млн рублей. В свою очередь в Санкт-Петербурге 11-метровая студия стоит 1,53 млн рублей.