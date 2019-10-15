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Недвижимость

Российские власти задумали выдавать ипотеку под 0,1 процента

С 1 января 2020 года в России должна заработать льготная ипотека для жителей сельской местности, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Оксану Лут.

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Анна Зайкова

По ее словам, соответствующие программы готовят Россельхозбанк и Сбербанк.

«Оба банка декларируют, что к концу года продукты будут разработаны, утверждены и будет некая отработка этих продуктов с точки зрения применения. В рамках проекта бюджета сумма на льготную ипотеку уже зафиксирована, поэтому мы ожидаем, что с января 2020 года мы сможем запустить этот продукт», — заявила Лут.

Ставка по ипотечным кредитам для жителей сельской местности будет субсидироваться государством до уровня в три процента годовых. На финансирование программы в 2020 году планируется выделить из бюджета один миллиард рублей.

Регионы смогут участвовать в софинансировании ставки по «сельской ипотеке», снижая ее до 0,1%, отметила Лут.

«Участвуя в программе льготной ипотеки,> физическое лицо может гипотетически платить ставку из расчета 0,1% годовых», — подчеркнула замминистра.

С инициативой о запуске в России льготной ипотеки для жителей сельской местности в мае выступил премьер-министр Дмитрий Медведев, пишет Lenta.Ru.

В правительстве обсуждают льготную ипотеку для жителей десяти российских регионов с самым низким уровнем социально-экономического развития. В этот список попал Алтайский край.

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