Российским дольщикам предоставят дополнительные гарантии

Соответствующий законопроект во втором чтении в Госдуме рассмотрят в четверг, 18 июня.
Законопроект предусматривает установление новых оснований для исключения строек из реестра проблемных объектов, а также возможность осуществления выплат гражданам вне зависимости от уплаты застройщиком взносов в компенсационный фонд.
«В том числе — выплат членам жилищно-строительных кооперативов. Кроме того, он облегчит решение вопроса исполнения исполнительных документов по расчетным счетам застройщика, имеющим целевое использование», — отмечает издание.
Авторы инициативы также предлагают наделить публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» функциями застройщика и технического заказчика. Это позволит фонду завершать строительство домов, переданных от застройщика-банкрота.
Такое решение снизит расходы, в том числе за счет оптимизации дублирующих функций административно-хозяйственной поддержки, а также исключения внутригрупповых операций, поясняют авторы документа.
Кроме того, законопроект предлагает распространить Закон о банкротстве в действующей редакции на дела о банкротстве застройщиков, возбужденные до 1 января 2018 года.
Согласно пояснительной записке, это предлагают делать в тех случаях, если в таких делах о банкротстве не начались расчеты с кредиторами третьей очереди.