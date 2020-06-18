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Недвижимость

Российским дольщикам предоставят дополнительные гарантии

Участники долевого строительства могут получить дополнительную защиту своих интересов, пишет «Парламентская газета».

Машани спела песню про обманутых дольщиков "Я переехала жить на улицу".
Машани спела песню про обманутых дольщиков "Я переехала жить на улицу".
скрин с видео

Соответствующий законопроект во втором чтении в Госдуме рассмотрят в четверг, 18 июня.

Законопроект предусматривает установление новых оснований для исключения строек из реестра проблемных объектов, а также возможность осуществления выплат гражданам вне зависимости от уплаты застройщиком взносов в компенсационный фонд.

«В том числе — выплат членам жилищно-строительных кооперативов. Кроме того, он облегчит решение вопроса исполнения исполнительных документов по расчетным счетам застройщика, имеющим целевое использование», — отмечает издание.

Авторы инициативы также предлагают наделить публично-правовую компанию «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства» функциями застройщика и технического заказчика. Это позволит фонду завершать строительство домов, переданных от застройщика-банкрота.

Такое решение снизит расходы, в том числе за счет оптимизации дублирующих функций административно-хозяйственной поддержки, а также исключения внутригрупповых операций, поясняют авторы документа.

Кроме того, законопроект предлагает распространить Закон о банкротстве в действующей редакции на дела о банкротстве застройщиков, возбужденные до 1 января 2018 года.

Согласно пояснительной записке, это предлагают делать в тех случаях, если в таких делах о банкротстве не начались расчеты с кредиторами третьей очереди.

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