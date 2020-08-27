Российским застройщикам прогнозируют массовое разорение

По итогам 2020 года в России могут обанкротиться 180−200 застройщиков, совокупно возводящих около 4 млн квадратных метров недвижимости.

Массовое разорение компаний предрек директор аналитического управления Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Федор Выломов, пишет РИА Новости.

По данным эксперта, за первое полугодие 2020-го в стране обанкротились 73 застройщика, реализующие проекты на 1,2 миллиона квадратных метров.

«Это меньше, чем за первое полугодие 2019 года, тогда обанкротилось 90 с общим портфелем 2 миллиона квадратных метров», — отметил Выломов.

Снижение числа банкротств он объяснил переносом соответствующих процедур из-за распространения COVID-19.

По информации РАСК, за прошедший год количество застройщиков, осуществляющих свою деятельность на территории России, сократилось с 3 тыс. до 2,2 тыс., пишет Lenta.ru. Некоторые из них добровольно покинули рынок.