Розовую студию рядом с Покровским собором продают за 3,2 млн рублей в Барнауле

Квартиру-студию в розовом цвете продают за 3,2 млн рублей в Барнауле. Из окон открывается вид на Покровский собор. Студия находится на ул. Никитина, 133. Объявление размещено на «Авито».

Квартира-студия, 20,6 кв. м за 3,2 млн рублей

Квартира-студия совсем небольшая — 20,6 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 155 тыс. рублей.

Квартира находится на пятом этаже из шести в кирпичном доме. Его построили в едином стиле с Покровским собором — красно-желтый кирпич и зеленая кровля. В доме есть своя газовая котельная, подземная парковка и кладовые.

В студии сделали современный ремонт: установили натяжной потолок, покрасили стены в светлый цвет, постелили ламинат. Владелец оставляет кухонный гарнитур и холодильник.

В квартире есть отдельная ванная комната, зона кухни, основная комната и большая лоджия. Отсюда открывается вид на сам собор. Продавец утверждает, что звук колоколов тревожит крайне редко.

Территория дома находится под охраной. Есть детская площадка. В шаговой доступности вузы, школы, детские сады и продуктовые магазины.