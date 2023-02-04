Розовую студию рядом с Покровским собором продают за 3,2 млн рублей в Барнауле

Квартира-студия совсем небольшая — 20,6 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 155 тыс. рублей.
Квартира находится на пятом этаже из шести в кирпичном доме. Его построили в едином стиле с Покровским собором — красно-желтый кирпич и зеленая кровля. В доме есть своя газовая котельная, подземная парковка и кладовые.
В студии сделали современный ремонт: установили натяжной потолок, покрасили стены в светлый цвет, постелили ламинат. Владелец оставляет кухонный гарнитур и холодильник.
В квартире есть отдельная ванная комната, зона кухни, основная комната и большая лоджия. Отсюда открывается вид на сам собор. Продавец утверждает, что звук колоколов тревожит крайне редко.
Территория дома находится под охраной. Есть детская площадка. В шаговой доступности вузы, школы, детские сады и продуктовые магазины.
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