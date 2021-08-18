«Рубин» не вернется. Что сейчас происходит на месте первого ювелирного магазина Барнаула советской эпохи

В бывшем магазине «Рубин» на пр. Красноармейский, 118 идет капитальный ремонт. Первый этаж, где находились помещения «ювелирки», готовят для кардинальной переделки. Из помещений вывезено все лишнее, ведется демонтаж старой входной группы и фасада. Подробности — в фоторепортаже altapress.ru.

Ювелирный магазин «Рубин» когда-то был первым в своем роде. Долго время только здесь можно было купить готовые украшения, произведенные в разных уголках Советского Союза. Тогда золотые обручальные кольца выдавались по талонам, а украшения нередко делались на заказ, а во время тотального дефицита достать что-то в «Рубине» было непросто.

«Когда-то магазин был, пожалуй, единственным местом, где можно было купить готовые ювелирные украшения. Здесь продавали порой очень достойные изделия Московского, Ленинградского и Свердловского ювелирных заводов. Но приобрести их было очень сложно, пожалуй, только по „блату“. Конечно, в Барнауле работал еще „Агат“, но у него был другой профиль — комиссионная торговля. Позже стали постепенно появляться сначала ювелирные отделы, а потом и магазины. Но „Рубин“ был первым», — рассказал основатель ювелирного дома Alexandrov & K Евгений Александров.

По воспоминаниям барнаульцев, золотой век первой «ювелирки» прошел лет 15−20 назад. Хотя, держался он до последнего. Еще в прошлом году магазин «Рубин», но уже новой, постсоветской формации, еще работал. На память об этом остались положительные отзывы покупателей.

Помещения бывшего ювелирного магазина «Рубин» капитально отремонтируют. Анна Зайкова.

По информации altapress.ru, коммерческую недвижимость на пр. Красноармейский, 118 купил владелец группы медицинских компаний «Евростиль» Герман Богушевский. Информации о том, будет ли здесь частная клиника, нет. Известно лишь, что ювелирный магазин здесь точно открывать не будут.

Сейчас у фасада здания, напротив бульвара Защитников Сталинграда сложены стройматериалы, а в помещениях пусто. Можно предположить, что пока идет демонтаж старых конструкций.

Помещения бывшего ювелирного магазина «Рубин» капитально отремонтируют. Анна Зайкова.

Как стало известно altapress.ru, «Рубин» полностью преобразится. У него измениться фасад, сменится входная группа, а внутри, возможно, будет сделана перепланировка в рамках существующих норм.

Что касается компании «Рубин», юридический адрес которой совпадает с местоположением проданного одноименного магазина, то, судя по открытым источникам, она находится на стадии ликвидации.

К слову, сосед «Рубина», где находятся сеть ювелирных салонов «Золотой век» и магазин «Сувенир» тоже скоро может поменять хозяина. Коммерческая недвижимость появилась на сайте «Авито». Помещения, площадью в 200 кв. м выставили на продажу за 14,8 млн рублей.