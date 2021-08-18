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Недвижимость

«Рубин» не вернется. Что сейчас происходит на месте первого ювелирного магазина Барнаула советской эпохи

В бывшем магазине «Рубин» на пр. Красноармейский, 118 идет капитальный ремонт. Первый этаж, где находились помещения «ювелирки», готовят для кардинальной переделки. Из помещений вывезено все лишнее, ведется демонтаж старой входной группы и фасада. Подробности — в фоторепортаже altapress.ru.

Помещения бывшего ювелирного магазина "Рубин" капитально отремонтируют.
Помещения бывшего ювелирного магазина "Рубин" капитально отремонтируют.
Анна Зайкова.

Ювелирный магазин «Рубин» когда-то был первым в своем роде. Долго время только здесь можно было купить готовые украшения, произведенные в разных уголках Советского Союза. Тогда золотые обручальные кольца выдавались по талонам, а украшения нередко делались на заказ, а во время тотального дефицита достать что-то в «Рубине» было непросто.

«Когда-то магазин был, пожалуй, единственным местом, где можно было купить готовые ювелирные украшения. Здесь продавали порой очень достойные изделия Московского, Ленинградского и Свердловского ювелирных заводов. Но приобрести их было очень сложно, пожалуй, только по „блату“. Конечно, в Барнауле работал еще „Агат“, но у него был другой профиль — комиссионная торговля. Позже стали постепенно появляться сначала ювелирные отделы, а потом и магазины. Но „Рубин“ был первым», — рассказал основатель ювелирного дома Alexandrov & K Евгений Александров.

По воспоминаниям барнаульцев, золотой век первой «ювелирки» прошел лет 15−20 назад. Хотя, держался он до последнего. Еще в прошлом году магазин «Рубин», но уже новой, постсоветской формации, еще работал. На память об этом остались положительные отзывы покупателей.

Помещения бывшего ювелирного магазина &quot;Рубин&quot; капитально отремонтируют.
Помещения бывшего ювелирного магазина «Рубин» капитально отремонтируют.
Анна Зайкова.

По информации altapress.ru, коммерческую недвижимость на пр. Красноармейский, 118 купил владелец группы медицинских компаний «Евростиль» Герман Богушевский. Информации о том, будет ли здесь частная клиника, нет. Известно лишь, что ювелирный магазин здесь точно открывать не будут.

Сейчас у фасада здания, напротив бульвара Защитников Сталинграда сложены стройматериалы, а в помещениях пусто. Можно предположить, что пока идет демонтаж старых конструкций.

Помещения бывшего ювелирного магазина &quot;Рубин&quot; капитально отремонтируют.
Помещения бывшего ювелирного магазина «Рубин» капитально отремонтируют.
Анна Зайкова.

Как стало известно altapress.ru, «Рубин» полностью преобразится. У него измениться фасад, сменится входная группа, а внутри, возможно, будет сделана перепланировка в рамках существующих норм.

Что касается компании «Рубин», юридический адрес которой совпадает с местоположением проданного одноименного магазина, то, судя по открытым источникам, она находится на стадии ликвидации.

К слову, сосед «Рубина», где находятся сеть ювелирных салонов «Золотой век» и магазин «Сувенир» тоже скоро может поменять хозяина. Коммерческая недвижимость появилась на сайте «Авито». Помещения, площадью в 200 кв. м выставили на продажу за 14,8 млн рублей.

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