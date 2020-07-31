В столице Алтайского края может разгореться новый скандал, связанный с памятником культурного наследия. Как удалось выяснить altapress.ru, в конце июня 2020 года собственник объекта федерального значения «Дом Шадрина» (более известный среди горожан как «Русский чай» на пр-те Красноармейском) и арендатор земли под ним был исключен из Единого государственного реестра юридических лиц. Чиновники узнали об этом от наших корреспондентов. Особняк, являющийся одним из символов Барнаула, частью его бренда, уже не первое десятилетие ждет серьезной реставрации. Пока же он, как сиротинушка, стоит за высоким забором, зарастает кустарниками и постепенно разрушается.

Никто ничего не знал

Пометка о так называемой «ликвидации» компании «Русский чай» появилась в анкете организации на портале rusprofile.ru. Смена статуса подтверждает выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Согласно последним записям Федеральная налоговая служба РФ приняла решение об исключении ресторана из реестра в связи с «наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности». Об этом налоговая известила общественность, опубликовав соответствующее объявление в «Вестнике государственной регистрации».

Как нам пояснили в налоговой службе края, юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», при наличии в реестре недостоверных сведений в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи.

В частности, исключение из реестра возможно, когда в течение года в налоговую компанией не подаются документы отчетности о налогах и сборах, не осуществляются операции хотя бы по одному банковскому счету, или не подтверждается юридический адрес организации.

Так выглядит «Дом Шадрина» в 2020 году Анна Зайкова

Кроме того, удалось выяснить, что статья 21.1. предусматривает исключение компаний из реестра в случае невозможности ликвидации юридического лица из-за отсутствия средств на расходы, необходимые для ее ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на учредителей (участников).

Смена статуса «Русского чая» стала новостью для многих. В краевом профильном управлении и мэрии города ничего не смогли оперативно ответить на вопрос altapress.ru — чиновники оказались не готовы дать оценку ситуации вокруг особняка.

Александр Деринг. Олег Богданов

Руководитель архитектурной мастерской «Классика» Александр Деринг , разработавший проект реставрации памятника признается:

Когда я последний раз был в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края, там, так же, как и я, все пребывали в неведении. Судьба «Дома Шадриных» нам неизвестна.

Отметим, что по условиям охранного обязательства собственник объекта культурного наследия «Русский чай», в случае изменения статуса, должен был оповестить об этом госструктуры.

Семейный бизнес

Город должен знать своих героев. Поэтому расскажем о том, кто брался отреставрировать и сохранить деревянный памятник.

В охранном обязательстве собственником «Дома Шадрина» значится общество с ограниченной ответственностью «Ресторан «Русский чай». На тот момент (в 2013 году) учредителем организации был Анатолий Олейник. Спустя четыре года его сменила Лариса Олейник, ставшая учредителем компании в июне. А через два года, в мае 2019-го, появилась первая запись о недостоверности сведений о юридическом лице. И стала регулярно значиться в документе. Совпадение? Возможно.

Так выглядит «Дом Шадрина» в 2020 году Анна Зайкова

Мы попытались связаться с владельцем «Русского чая», но семья Олейник не посчитала нужным хоть как-то разъяснить ситуацию. По некоторым данным, предприниматели сейчас переживают непростые времена. В частности, как Олейник-старший, так и Олейник-младший проходят процедуру банкротства физического лица.

Дамоклов меч в виде банкротства над предпринимателями нависает не в первый раз. В конце 2019 года ФНС подала иск в арбитражный суд Алтайского края в отношении «Ресторана «Русский чай». В общей сложности организация задолжала государству (по земельному налогу за 2014, 2016, 2017, 2018 годы) более 400 тыс. рублей. Но до процедуры банкротства дело так и не дошло. Владелица погасила часть основного долга (80 тыс. рублей). Сумма задолженности стала меньше 300 тыс., и суд вынес решение в пользу ответчика.

Дом купцов Шадриных. «Русский чай». Олег Богданов

В январе 2016 года Олейники засветились в арбитраже, когда судились за смежный участок по адресу: пр-т Красноармейский, 8-а. Тогда altapress.ru в юридическом отделе Главимущества пояснили, что фирма «Русский чай» сформировала задолженность за эту землю, в связи с чем и был подан иск о расторжении договора аренды.

Начали за здравие

«Русский чай» на протяжении многих лет арендовал красивейшее деревянное здание на пр-те Красноармейском. Осенью 2013 года организация выкупила объект культурного наследия в результате приватизации всего за 8 млн рублей.

Дом Шадрина , позднее «Русский чай». altai.aif.ru

Тогда семья Олейник воспользовалась преимущественным правом арендатора на приобретение арендуемой недвижимости. На хозяина особняка легла большая ответственность — сохранить первоначальный облик здания. Но переход «Дома Шадрина» в собственность организации не способствовал его преображению. Здание находилось в плачевном состоянии.

Были серьезные опасения, что памятник так и останется в запустении, но в 2016 году начались какие-то изменения. «Русский чай» заказал творческой мастерской архитектора Александра Деринга проект реставрации «Дома Шадрина». Объект культурного наследия ждала не просто косметическая отделка фасада, а серьезная реконструкция.

Дом Шадрина , позднее «Русский чай». Предоставил Александр Деринг.

К тому времени особняк уже отметил столетний юбилей, его внесли в реестр памятников архитектуры федерального значения и несколько раз ремонтировали. Тем не менее, здание ветшало и практически полностью лишилось деревянных ажурных украшений и стекол в окнах.

Факт Александр Деринг планировал воссоздать первоначальный облик «Дома Шадрина». В ходе разработки эскиза реставрационных работ специалисты мастерской опирались на исторические документы. Дело в том, что в 1976 году здание сильно пострадало во время пожара. Оно практически полностью выгорело изнутри. Последний раз его реконструировали в середине 1970-х годов. А в начале 2000-х обновили кровлю, заменили полы вместе с покрытием. Но здание много лет эксплуатировалось без капитального ремонта.

Александр Деринг в 2016 году говорил, что здание требует серьезного ремонта: нужно заменить обветшалые элементы стен, обновить коммуникации и многое другое. Причем, для такого объекта не подойдет любой материал. Как минимум требуется аналогичное по породе и достаточно состаренное дерево.

В доме купца Шадрина ( «Русский чай») началась реставрация. Александр Деринг

От бумаг к делу перешли в 2017 году. Был заключен договор с подрядной организацией — строительной фирмой «Селф». Начальником участка назначили Павла Иванова. Скорость, с которой преображался особняк, сначала внушала оптимизм. Казалось, что Анатолий Олейник всерьез взялся за дело. Но работа так и не была завершена, у «Русского чая» начались финансовые проблемы.

Павел Иванов,

бывший начальник участка на объекте культурного наследия «Дом Шадрина» :

Мы основательно подошли к работе. Провели противоаварийные консервационные мероприятия и демонтажные работы, принялись за подготовку к монтажным. Жаль, что не удалось довести дело до конца. Это был очень интересный проект. Я иногда проезжаю мимо особняка и замечаю, что какие-то работы ведутся — покрашены стены, кровля…

Предполагалось, что внутренние помещения «Русского чая» будут использоваться для общепита. На первом этаже планировали открыть стилизованную чайную, на второй — полноценный ресторан. Пока же особняк прячется за высоким забором из профлиста и обставлен строительными лесами.

Белый слон

Пока на этот сложный вопрос может ответить только собственник. Но его последний учредитель — Лариса Олейник — молчит. Возможно, для хозяина «Дома Шадрина» особняк стал Белым слоном. Эта английская идиома применялась к дорогому бремени, которое не оправдало ожиданий.

«Русский чай» 30 марта 2016 года. altapress.ru

Обладать таким животным было почетно и говорило о благосостоянии владельца. Вместе с тем, обладание им становилось для многих проклятьем. Содержание слона стоило баснословных денег, а пользы как таковой он не приносил. Остается надеется, что «Белый слон» семьи Олейник не полыхнет как спичка, освобождая хозяина от тяжкого бремени ответственности.