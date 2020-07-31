Никто ничего не знал
Пометка о так называемой «ликвидации» компании «Русский чай» появилась в анкете организации на портале rusprofile.ru. Смена статуса подтверждает выписка из Единого государственного реестра юридических лиц. Согласно последним записям Федеральная налоговая служба РФ приняла решение об исключении ресторана из реестра в связи с «наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности». Об этом налоговая известила общественность, опубликовав соответствующее объявление в «Вестнике государственной регистрации».
Как нам пояснили в налоговой службе края, юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», при наличии в реестре недостоверных сведений в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи.
В частности, исключение из реестра возможно, когда в течение года в налоговую компанией не подаются документы отчетности о налогах и сборах, не осуществляются операции хотя бы по одному банковскому счету, или не подтверждается юридический адрес организации.
Кроме того, удалось выяснить, что статья 21.1. предусматривает исключение компаний из реестра в случае невозможности ликвидации юридического лица из-за отсутствия средств на расходы, необходимые для ее ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на учредителей (участников).
Смена статуса «Русского чая» стала новостью для многих. В краевом профильном управлении и мэрии города ничего не смогли оперативно ответить на вопрос altapress.ru — чиновники оказались не готовы дать оценку ситуации вокруг особняка.
Руководитель архитектурной мастерской «Классика» Александр Деринг, разработавший проект реставрации памятника признается:
Когда я последний раз был в Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Алтайского края, там, так же, как и я, все пребывали в неведении. Судьба «Дома Шадриных» нам неизвестна.
Отметим, что по условиям охранного обязательства собственник объекта культурного наследия «Русский чай», в случае изменения статуса, должен был оповестить об этом госструктуры.
Семейный бизнес
Город должен знать своих героев. Поэтому расскажем о том, кто брался отреставрировать и сохранить деревянный памятник.
В охранном обязательстве собственником «Дома Шадрина» значится общество с ограниченной ответственностью «Ресторан «Русский чай». На тот момент (в 2013 году) учредителем организации был Анатолий Олейник. Спустя четыре года его сменила Лариса Олейник, ставшая учредителем компании в июне. А через два года, в мае 2019-го, появилась первая запись о недостоверности сведений о юридическом лице. И стала регулярно значиться в документе. Совпадение? Возможно.
Мы попытались связаться с владельцем «Русского чая», но семья Олейник не посчитала нужным хоть как-то разъяснить ситуацию. По некоторым данным, предприниматели сейчас переживают непростые времена. В частности, как Олейник-старший, так и Олейник-младший проходят процедуру банкротства физического лица.
Дамоклов меч в виде банкротства над предпринимателями нависает не в первый раз. В конце 2019 года ФНС подала иск в арбитражный суд Алтайского края в отношении «Ресторана «Русский чай». В общей сложности организация задолжала государству (по земельному налогу за 2014, 2016, 2017, 2018 годы) более 400 тыс. рублей. Но до процедуры банкротства дело так и не дошло. Владелица погасила часть основного долга (80 тыс. рублей). Сумма задолженности стала меньше 300 тыс., и суд вынес решение в пользу ответчика.
В январе 2016 года Олейники засветились в арбитраже, когда судились за смежный участок по адресу: пр-т Красноармейский, 8-а. Тогда altapress.ru в юридическом отделе Главимущества пояснили, что фирма «Русский чай» сформировала задолженность за эту землю, в связи с чем и был подан иск о расторжении договора аренды.
Начали за здравие
«Русский чай» на протяжении многих лет арендовал красивейшее деревянное здание на пр-те Красноармейском. Осенью 2013 года организация выкупила объект культурного наследия в результате приватизации всего за 8 млн рублей.
Тогда семья Олейник воспользовалась преимущественным правом арендатора на приобретение арендуемой недвижимости. На хозяина особняка легла большая ответственность — сохранить первоначальный облик здания. Но переход «Дома Шадрина» в собственность организации не способствовал его преображению. Здание находилось в плачевном состоянии.
Были серьезные опасения, что памятник так и останется в запустении, но в 2016 году начались какие-то изменения. «Русский чай» заказал творческой мастерской архитектора Александра Деринга проект реставрации «Дома Шадрина». Объект культурного наследия ждала не просто косметическая отделка фасада, а серьезная реконструкция.
К тому времени особняк уже отметил столетний юбилей, его внесли в реестр памятников архитектуры федерального значения и несколько раз ремонтировали. Тем не менее, здание ветшало и практически полностью лишилось деревянных ажурных украшений и стекол в окнах.
Факт
Александр Деринг планировал воссоздать первоначальный облик «Дома Шадрина». В ходе разработки эскиза реставрационных работ специалисты мастерской опирались на исторические документы.
Дело в том, что в 1976 году здание сильно пострадало во время пожара. Оно практически полностью выгорело изнутри. Последний раз его реконструировали в середине 1970-х годов. А в начале 2000-х обновили кровлю, заменили полы вместе с покрытием. Но здание много лет эксплуатировалось без капитального ремонта.
Александр Деринг в 2016 году говорил, что здание требует серьезного ремонта: нужно заменить обветшалые элементы стен, обновить коммуникации и многое другое. Причем, для такого объекта не подойдет любой материал. Как минимум требуется аналогичное по породе и достаточно состаренное дерево.
От бумаг к делу перешли в 2017 году. Был заключен договор с подрядной организацией — строительной фирмой «Селф». Начальником участка назначили Павла Иванова. Скорость, с которой преображался особняк, сначала внушала оптимизм. Казалось, что Анатолий Олейник всерьез взялся за дело. Но работа так и не была завершена, у «Русского чая» начались финансовые проблемы.
Павел Иванов,
бывший начальник участка на объекте культурного наследия «Дом Шадрина» :
Мы основательно подошли к работе. Провели противоаварийные консервационные мероприятия и демонтажные работы, принялись за подготовку к монтажным. Жаль, что не удалось довести дело до конца. Это был очень интересный проект. Я иногда проезжаю мимо особняка и замечаю, что какие-то работы ведутся — покрашены стены, кровля…
Предполагалось, что внутренние помещения «Русского чая» будут использоваться для общепита. На первом этаже планировали открыть стилизованную чайную, на второй — полноценный ресторан. Пока же особняк прячется за высоким забором из профлиста и обставлен строительными лесами.
Белый слон
Пока на этот сложный вопрос может ответить только собственник. Но его последний учредитель — Лариса Олейник — молчит. Возможно, для хозяина «Дома Шадрина» особняк стал Белым слоном. Эта английская идиома применялась к дорогому бремени, которое не оправдало ожиданий.
Обладать таким животным было почетно и говорило о благосостоянии владельца. Вместе с тем, обладание им становилось для многих проклятьем. Содержание слона стоило баснословных денег, а пользы как таковой он не приносил. Остается надеется, что «Белый слон» семьи Олейник не полыхнет как спичка, освобождая хозяина от тяжкого бремени ответственности.
Историческая справка
«Дом Шадрина» был построен в 1913 году. Яркая архитектура фасадов придает ему дворцовый вид. Не удивительно, что такое здание стало одним из важнейших символов Барнаула и было признано памятником архитектуры федерального значения. В деревянном особняке в стиле модерн в начале XX века размещалось популярное кафе «Русский чай», а в конце столетия располагался детский дом. В 1976—1978 годах здание было реконструировано (архитектор А.П. Долнаков). Окно под балконом главного фасада заменено дверным проемом. В восточной части дома была сооружена лестница.