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Недвижимость

Ряд миллиардеров: жена российского бизнесмена купила хоромы на самой дорогой улице Нью-Йорка

Александра Мельниченко — жена российского миллиардера Андрея Мельниченко — купила квартиру за $12,8 млн на самой дорогой улице Нью-Йорка — Сентрал-Парк-Саут, сообщает The New York Times.

Нью-Йорк с орбиты
Нью-Йорк с орбиты
Олег Кононенко/ Роскосмос

Покупка стала второй по величине сделкой с недвижимостью в Нью-Йорке в октябре 2019-го, пишет «Секрет Фирмы».

Издание The Real Deal утверждает, что Мельниченко купила не квартиру, а пентхаус.

При этом в 2010 году она приобрела другой пентхаус в том же доме. <Тогда жена бизнесмена заплатила $12,2 млн.>

В октябре компания PropertyClub назвала Сентрал-Парк-Саут самой дорогой улицей в Нью-Йорке. Больше половины недвижимости на ней стоит дороже $9,8 млн. Улица расположена рядом с Центральным парком. На Сентрал-Парк-Саут находятся небоскрёбы, объединённые в комплекс «Ряд миллиардеров».

Состояние Андрея Мельниченко оценивается в $13,8 млрд, он занимает восьмое место в списке Forbes, пишет mail.ru. Бизнесмен владеет акциями «Еврохима» и угольной компании СУЭК.

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