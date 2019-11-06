Ряд миллиардеров: жена российского бизнесмена купила хоромы на самой дорогой улице Нью-Йорка

Покупка стала второй по величине сделкой с недвижимостью в Нью-Йорке в октябре 2019-го, пишет «Секрет Фирмы».
Издание The Real Deal утверждает, что Мельниченко купила не квартиру, а пентхаус.
According to a new report by real estate consultant company PropertyClub, Central Park South had a median sale price of $9,800,000 from January through July 2019. https://t.co/uBmdOABF76 pic.twitter.com/VuGpjmgoS3— Meredith Corsillo (@mcorsillo) 28 октября 2019 г.
При этом в 2010 году она приобрела другой пентхаус в том же доме. <Тогда жена бизнесмена заплатила $12,2 млн.>
В октябре компания PropertyClub назвала Сентрал-Парк-Саут самой дорогой улицей в Нью-Йорке. Больше половины недвижимости на ней стоит дороже $9,8 млн. Улица расположена рядом с Центральным парком. На Сентрал-Парк-Саут находятся небоскрёбы, объединённые в комплекс «Ряд миллиардеров».
Состояние Андрея Мельниченко оценивается в $13,8 млрд, он занимает восьмое место в списке Forbes, пишет mail.ru. Бизнесмен владеет акциями «Еврохима» и угольной компании СУЭК.