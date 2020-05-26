Рядом с элитными коттеджными поселками под Барнаулом построят крутой детский сад

В селе Фирсово Первомайского района, в окрестностях которого активно развивается коттеджное строительство, появится детский сад в рамках национального проекта «Демография». Работы стартовали в начале 2020 года, срок сдачи объекта в эксплуатацию — ноябрь 2021 года.

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, сейчас на стройплощадке выполняют монтаж фундаментных блоков, наружной гидроизоляции и утепление фундаментов. Задействованы бригады каменщиков, бетонщиков, в арсенале у подрядчиков и вся необходимая строительная техника.

Стоимость всех работ составит 276 млн рублей.

Заместитель директора Единого стройзаказчика края Наталья Лукьянчикова сообщила, что здание будет представлять собой сложную конфигурацию, состоящую из четырех блоков, общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров.

Коттеджи «Фирсово-1» архив ЗАО Мастерская Рамазановой «Архисидек»

Детские ясли-сад рассчитаны на 280 воспитанников — всего 11 групп, пять из которых в возрасте до трех лет и шесть — в возрасте от трех до семи лет. Такой же детсад появится в Рубцовске, в планах на текущий год по этому же проекту начать стройку еще и в Белокурихе.

В новом образовательном учреждении оснастят музыкальный и физкультурный залы, методический, логопедический кабинеты и кабинет предметно-практического обучения. В здании будут оборудованы пассажирский и грузовой лифты, а на территории проведут благоустройство и озеленение.