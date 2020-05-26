Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 мая 15°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Рядом с элитными коттеджными поселками под Барнаулом построят крутой детский сад

В селе Фирсово Первомайского района, в окрестностях которого активно развивается коттеджное строительство, появится детский сад в рамках национального проекта «Демография». Работы стартовали в начале 2020 года, срок сдачи объекта в эксплуатацию — ноябрь 2021 года.

Участки в посёлке Усадебный берег Фирсово.
Участки в посёлке Усадебный берег Фирсово.
Анна Зайкова

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, сейчас на стройплощадке выполняют монтаж фундаментных блоков, наружной гидроизоляции и утепление фундаментов. Задействованы бригады каменщиков, бетонщиков, в арсенале у подрядчиков и вся необходимая строительная техника.

Стоимость всех работ составит 276 млн рублей.

Заместитель директора Единого стройзаказчика края Наталья Лукьянчикова сообщила, что здание будет представлять собой сложную конфигурацию, состоящую из четырех блоков, общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров.

Коттеджи &quot;Фирсово-1&quot;
Коттеджи «Фирсово-1»
архив ЗАО Мастерская Рамазановой «Архисидек»

Детские ясли-сад рассчитаны на 280 воспитанников — всего 11 групп, пять из которых в возрасте до трех лет и шесть — в возрасте от трех до семи лет. Такой же детсад появится в Рубцовске, в планах на текущий год по этому же проекту начать стройку еще и в Белокурихе.

В новом образовательном учреждении оснастят музыкальный и физкультурный залы, методический, логопедический кабинеты и кабинет предметно-практического обучения. В здании будут оборудованы пассажирский и грузовой лифты, а на территории проведут благоустройство и озеленение.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость