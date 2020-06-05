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Недвижимость

Рядом с лесом под Барнаулом хотят построить лакшери-поселок с конюшней, гостиницей и бассейном

Коттеджный поселок с собственной конюшней, рестораном, гостиницей и бассейном запроектировали в селе Баюновские ключи в предместьях Барнаула, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Малоэтажка. Коттеджи.
Малоэтажка. Коттеджи.
Анна Зайкова

Площадь поселка превышает 87 гектаров. На территории имеется два озера, рядом расположены лес, федеральная трасса и река Лосиха.

Издание уточняет, что в структуру поселка входит территория почти в 30 гектаров, разделенная на 101 участок, каждый из которых поставлен на кадастровый учет и является собственностью физлиц.

Еще один отрезок земли площадью более 57 гектаров предоставлен в аренду фирме сроком на 49 лет.

Уже разработана документация, которая предусматривает размещение на свободной земле 197 домов. Площадь каждого участка составляет 15 — 25 соток.

Проект коттеджного поселка.
Проект коттеджного поселка.
altayrealt.ru.

В поселке также предусматривается строительство детского сада, ФАПа, аптеки, гостиницы, ресторана, магазина, гаража со спецтехникой, оздоровительного центра с бассейном и даже конюшни.

Что касается въезда на территорию, то их запланировано два — с федеральной трассы и с дороги на санаторий «Березовая роща». Также предлагаются варианты обеспечения поселка ресурсами — котельная на газовом топливе и водозаборная скважина.

Известно, что собственник выставил данный проект на продажу вместе с земельным участком. Цена вопроса — 96 млн рублей.

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