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С арматурой наголо: как выглядят «вскрытые» баки на Сахарова и сколько их будут сносить. Фоторепортаж altapress.ru

Демонтаж аварийных баков на пл. Сахарова в Барнауле идет полным ходом. С двух из четырех резервуаров «сняли» купола и демонтировали часть стен. По словам строителей, работы будут вестись как минимум четыре месяца. За это время железобетонные конструкции снесут, а холм полностью сравняют с землей. Подробности — в материале altapress.ru

Демонтаж довоенных баков для воды на пл. Сахарова в Барнауле. 1 марта 2022 года
Демонтаж довоенных баков для воды на пл. Сахарова в Барнауле. 1 марта 2022 года
Анна Зайкова.

Подготовка к демонтажу резервуаров на пр. Социалистический, 95 велась с января текущего года. Все это время строители подбирались к бакам, постепенно ровняя с землей искусственный холм на пл. Сахарова. Сейчас на площадке, где раньше был парк «Барнаульская крепость» непривычно низко — треть «горы» срыли, а грунт из песка и глины вывезли.

Таким образом строителям удалось освободить от насыпи два из четырех железобетонных резервуаров. Купола, прикрывающие емкости, демонтировали, обнажив «внутренности» знаменитых баков. Как отметили специалисты подрядчика — компании «СЦСМ» — ничего интересного в них не было, кроме мусора и проржавевших коммуникаций.

Демонтаж довоенных баков для воды на пл. Сахарова в Барнауле. 1 марта 2022 года
Демонтаж довоенных баков для воды на пл. Сахарова в Барнауле. 1 марта 2022 года
Анна Зайкова.
Демонтаж довоенных баков для воды на пл. Сахарова в Барнауле. 1 марта 2022 года
Демонтаж довоенных баков для воды на пл. Сахарова в Барнауле. 1 марта 2022 года
Анна Зайкова.
Демонтаж довоенных баков для воды на пл. Сахарова в Барнауле. 1 марта 2022 года
Демонтаж довоенных баков для воды на пл. Сахарова в Барнауле. 1 марта 2022 года
Анна Зайкова.

Напомним, перед началом работ на участке было проведено обследование сооружений: подземных резервуаров емкостью 400 и 800 кубометров, технического тоннеля и подпорных стенок. Анализ выявленных дефектов показал: баки аварийные.

Подрядчик объяснил, что рано или поздно бетонные купола могли обрушиться внутрь резервуаров — железобетонные конструкции и инженерные системы повреждены или вовсе разрушены. Вдобавок площадки и склоны насыпи пострадали от эрозии.

Демонтаж довоенных баков для воды на пл. Сахарова в Барнауле. 1 марта 2022 года
Демонтаж довоенных баков для воды на пл. Сахарова в Барнауле. 1 марта 2022 года
Анна Зайкова.

Демонтаж аварийных емкостей будет вестись поэтапно. Согласно разработанному плану, строители сначала снимут верх каждого бака до середины, после чего примутся за нижнюю часть, фундамент и тоннель. На сегодняшний день первый этап прошел на первых двух резервуарах.

Как отметили строители, любой демонтаж связан с определенными рисками, поэтому работы на объекте ведутся предельно осторожно.

Демонтаж довоенных баков для воды на пл. Сахарова в Барнауле. 1 марта 2022 года
Демонтаж довоенных баков для воды на пл. Сахарова в Барнауле. 1 марта 2022 года
Анна Зайкова.

В целом на разработку участка отведено около четырех месяцев. Для сноса на площадку загнали экскаваторы, гидромолот, самосвалы и трактор для очистки дорог. Последний нужен, чтобы прибирать за более тяжелыми «коллегами».

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