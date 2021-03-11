С БКС или без. Разные пути решения для дольщиков одного «Барнаулкапстроя»

На прошлой неделе дольщиков ЖК «Парковый» пригласили в мэрию, где городские власти, надзорные органы, профильные министерства и комитеты обсудили часть вопросов проблемного объекта «Барнаулкапстроя». В то же время altapress.ru связался с представителем инициативной группы ЖК «Клевер-парк» и выяснил, какую позицию выбрали дольщики домов на ул. Советской Армии 83 и 83-а. Об итогах заседания, высушенных стенах и подмоченной репутации, а также делах судебных — читайте далее.

Краткие итоги заседания

Инициативная группа дольщиков рассказала, что в заседании приняли участие представители регионального минстроя, комитетов по строительству и архитектуре, по финансам, налоговой и кредитной политике, Инспекции строительного и жилищного надзора края, управления налоговой службы, прокуратуры Барнаула и Центрального района, МВД города, Службы судебных приставов и т. д.

Стройка на ул. Парковая , 71. Февраль 2021. altapress.ru.

Дольщики отметили, что короткие итоги встречи можно охарактеризовать несколькими тезисами. Во-первых, участники решили, что банкротство «Барнаулкапстроя» — это нежелательный и маловероятный исход ситуации.

Во-вторых, достройку объекта тормозит компания «Панорама». Подрядчик получил аванс в 30 млн рублей, 27 млн рублей из них он до сих пор не отработал, из-за чего срываются все графики возведения объектов.

Строительный мусор разлетается по району Горы , в котором возводится ЖК «Парковый».

На сегодняшний день подрядчик приступил к работам, но ведет их очень вяло. В то же время, на контакт идет с трудом, и есть опасения, что работы просто имитируются. Сейчас мэрия и «Барнаулкапстрой» занимаются поиском другого подрядчика. Вопрос должен решиться в течение недели.

Далее, на достройку третьей блок-секции сейчас ищут 20 млн рублей.

О чем еще говорили

В ходе расширенного заседания глава Барнаула Вячеслав Франк предложил рассчитаться с потенциальными новыми подрядчиками квартирами в домах ЖК «Парковый», но Сбербанк забраковал идею, сославшись, что в случае с использованием счетов эскроу этот вариант просто невозможен.

Работа с документами. pixabay.com

Прозвучало предложение немного удешевить проект, но для этого нужно вносить серьезные изменения в документацию. Например, можно немного сэкономить за счет парковки — сократить ее на треть, просто засыпав эту часть песком.

Окончательное решение будет приниматься после экспертизы. Если парковочных мест не будет хватать, рассматривается вариант обустроить участок в 10 соток у 5-й блок-секции жилого комплекса.

Стройка на ул. Парковая , 71. Февраль 2021. altapress.ru.

Участники заседания решили, что вопрос требует дополнительной проработки. Вячеслав Франк справедливо заметил, что наличие парковки заложено в цену квартир, поэтому обсуждение лучше перенести на следующее заседание.

Пока засыпка котлована паркинга еще не началась. Ведутся только подготовительные работы — расчистка снега, завоз песка.

При этом, к строительству уже привлекли дополнительных подрядчиков. Так, благоустройством территории и засыпкой котлована недостроенной парковки занимается ЧП Аветян.

Крыша , котельная и другие вопросы

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя». Дмитрий Лямзин.

В рамках заседания инициативная группа наконец выяснила, какая судьба ждет котельную жилого комплекса. Дольщикам пояснили, что здание нельзя ввести в общедомовое имущество, так как оно находится на другом участке и является отдельным объектом. Тем временем, «Барнаулкапстрой» завершил все работы, а «Ростехнадзор» его проверил. Осталось сдать котельную в эксплуатацию и передать по кредитному договору Сбербанку.

Есть и хорошие новости. Так, рабочие отремонтировали крышу третьей блок-секции. Напомним, квартиры на восьмом этаже оказались залиты водой. После запуска котельной помещения просушили и перештукатурили.

При этом, наши эксперты предположили, что такие манипуляции вряд ли спасут положение. Есть большая вероятность, что стены дома уже пострадали от избытка влаги и в них могла появиться плесень. В этом случае штукатурка вряд ли поможет.

Строительный мусор разлетается по району Горы , в котором возводится жилой комплекс «Парковый». «Алтайский краевой совет по защите лесов».

Возможно будут восстановлены и онлайн-трансляции. По крайней мере вопрос не повис в воздухе. Его обсуждение, опять же, перенесли на следующее заседание.

Дольщиков отчасти обнадеживает появившаяся «дорожная карта». Хотя, людей насторожило отсутствие какой бы то ни было конкретики. Так, из трех разработанных вариантов был озвучен только один. Дольщиков заверили: главное — достроить третью блок-секцию и парковку, от этого будет зависеть дальнейший ход строительства.

Дольщики встретились с журналистами у строительной площадки проблемных объектов «Барнаулкапстроя». Дмитрий Лямзин.

Что касается других домов ЖК «Парковый», то вероятнее всего будут продлены сроки их сдачи в эксплуатацию.

Другая сторона медали

Как стало известно altapress.ru, дольщики других жилых домов «Барнаулкапстроя», которые девелопер возводил на ул. Советской Армии 83 и 83-а, ждали, что администрация и БКС вступят с ними в переговоры, но этого не произошло. Они выбрали прямой путь — через суд.

Жилой комплекс «Клевер-парк» с парковой зоной. Архитектурно-конструкторское бюро «Инновация».

Они хотели предложить его и клиентам муниципального застройщика с ул. Парковая, но дольщики жилого комплекса, возводимого на Горе, отказались от такого варианта.

Незадолго до начала шумихи вокруг проблемного жилого комплекса на Горе с дольщиками ЖК «Парковый» от лица инициативной группы «Клевера» связался Александр Емельянов, директор инвестиционной компании «СДЛ-Групп», вложившей средства в строительство объектов на ул. Советской Армии.

Он и предложил альтернативный выход из ситуации через суд.

Жилой комплекс «Клевер-парк» с парковой зоной. Архитектурно-конструкторское бюро «Инновация».

Как отметил Емельянов, при вводе процедуры банкротства «Барнаулкапстроя» составляется отдельный реестр дольщиков, после чего они могут влиять на судьбу строек — активно принимать участие, в том числе путем создания своего жилищно-строительного кооператива.

«Более того, у дольщиков „Клевер-парка“ есть генподрядчик в одном лице и технический заказчик для достройки своего объекта, а также необходимые для этого ресурсы. Но чиновники администрации препятствуют работе и не сохраняют объект не консервируя его», — добавил директор «СДЛ-Групп».

О причинах банкротства БКС, альтернативном пути возведения недостроев и недальновидности чиновников читайте в ближайших материалах altapress.ru в рубрике «Недвижимость».